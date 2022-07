Este aceite evita el frizz y se convertirá en el mejor aliado de tu cabello durante el verano Además de hidratar y combatir el frizz, este producto ayuda a reparar las puntas partidas y a suavizar tu melena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien es cierto que las cálidas temperaturas de verano nos invitan a pasarnos días enteros en la playa y a disfrutar de almuerzos al aire libre, también es cierto que esta no es la mejor época para el cabello. Y es que las altas temperaturas hacen que se ensucie más rápido, que pierda fácilmente el volumen y peor aún, que agarre frizz. Por eso, mantener el pelo en óptimas condiciones durante estos meses se convierte en toda una misión. Por suerte existen productos que ayudan no solo a mantenerlo saludable y con brillo, sino también a manejarlo mejor en esos días en que la humedad no da tregua. Uno de los peores problemas del cabello durante el verano es el frizz y por eso es importante tener a la mano uno o varios productos que te ayuden a mejorar o desaparecer ese tedioso problema. Uno de esos productos que hace milagros en el cabello es el Gold Lust Nourishing Hair Oil, de Oribe, un aceite que promete maravillas. Está compuesto con aceites de argán y jazmín, que protegen el cabello de los rayos ultravioleta y evitan el frizz, al igual que extractos de cebada y de sándalo, que reparan las puntas partidas e hidratan el pelo. También tiene el complejo especial patentado por la marca, que defiende el cabello de los agresores del medio ambiente y la deterioración de su keratina natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN aciete para el cabello, Oribe Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que le aporta un brillo increíble y lo deja supersedoso. Este es un producto perfecto para usar tanto el cabello seco porque no deja que se reseque, como en el cabello mojado, porque evita el frizz y los rizos lucen mucho mejor. Realmente se convertirá en el mejor amigo de tu melena. El Gold Lust Nourishing Hair Oil, de Oribe cuesta $57 y lo encuentras en sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este aceite evita el frizz y se convertirá en el mejor aliado de tu cabello durante el verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.