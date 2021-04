Necesitas este aceite facial ¡En serio! Es perfecto para ayudar combatir las arrugas y la opacidad de la piel Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Usar aceites para el rostro se ha convertido en un must en la rutina de belleza de muchas mujeres. Y es que los beneficios que tiene este producto van mucho más allá de un simple suero. La mayoría de los aceites faciales están formulados con una alta concentración de vitaminas e ingredientes naturales que hacen maravillas en la piel. Ahora bien, hay muchísimas opciones en el mercado y elegir uno que vaya con tus necesidades puede ser un poco confuso. Por eso las recomendaciones siempre son bienvenidas. Gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de probar muchos productos y tengo que confesar que los aceites son de mis favoritos. Hace un tiempo empecé uno que me tiene fascinada y les voy a contar por qué. Hablo del Retinoic Nutrient Face Oil, de Tata Harper el cual les aseguro es uno de los mejores aceites que he probado. Tal y como lo dice su nombre, uno de los ingredientes principales es el ácido retinóico, que ayuda a combatir los signos de la edad y que hace que esas arrugas y líneas de expresión se disimulen muchísimo. Además, contiene rosa mosqueta, al igual que vitaminas y minerales, que te ayudan a obtener una piel fresca y luminosa. También te ayuda a tener una piel más pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN aceite facial, Retinoic Nutrient Face Oil, Tata Harper Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que todos los componentes vienen de ingredientes completamente naturales, al igual que los componentes de todos los productos de esta marca, que es considerada como una de las mejores marcas green. La verdad es que aplicarse este aceite es toda una experiencia y la piel de inmediato se siente diferente y sobretodo, superhidratada. Eso sí, no soy muy fanática de su aroma, pero es tan bueno que no le presto atención a ese pequeño detalle. El Retinoic Face Oil, de Tata Harper cuesta $132 y lo puedes obtener en tataharperskincare.com

