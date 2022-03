Este aceite le devolverá la luminosidad a tu piel desde la primera vez que lo uses Tiene una potente combinación de aceites naturales qua ayudan a disminuir los signos del envejecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabemos que mantener la piel en óptimas condiciones no es una tarea fácil, pero sí que vale mucho la pena el esfuerzo. Son muchos los productos que necesitamos para tener una buena rutina de belleza y unas cuantos más para usar dos o tres veces por semana. El hecho es que, para muchas de nosotras, usar muchos o demasiados productos no es un problema si eso significa tener una piel radiante y libre de arrugas. Eso sí, no es un secreto que, entre todos esos productos, uno de los más importantes, es el aceite facial. Y es que este puede convertir en tu mejor amigo y también tu mejor arma en contra de los estragos que causa el paso del tiempo. Aparte de que penetra profundamente en la piel, te ayuda a mantener la hidratación por más tiempo mientras combate los radicales libres y depositan algunas de las vitaminas más necesarias para el rostro. A mi me encantan los aceites y ya son varios los que tengo entre mis favoritos. Uno de ellos es el True Dew Face Oil, de Saje. Tal y como su nombre lo dice, este producto te deja el rostro muy radiante y brillosos desde el momento en que lo aplicas y eso me fascina. Mi piel no es grasosa, así es que le va muy bien. Para las chicas a las que se le engrasa el rostro, les recomiendo usarlo solo antes de acostarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN aceite facial, aceite, saje Credit: Cortesía Está compuesto con una mezcla de rosa otto, flor helicriso y semillas de granada, al igual que extracto de romero, y aceites de aguacate, rosa mosqueta y frambuesa, entre otros. Esta potente combinación le deposita a tu piel una hidratación inmediata y continua, ayuda a reducir los signos del envejecimiento y a que el rostro luzca más radiante que nunca. Es una verdadera maravilla y tu piel lo necesita. El True Dew Face Oil cuesta $44 y lo puedes obtener en saje.com

