Llevar una rutina de belleza adecuada es muy importante para las mujeres, en especial para las latinas. Desde pequeñas nos han enseñado que la belleza es importante y que tenemos que cuidarnos de pies a cabeza. Nuestras mamás y abuelas nos han heredados increíbles recetas caseras tanto para la piel como para el cabello. Pero tenemos que admitir que en estos tiempos en que las mujeres hacemos de todo, muchas veces no tenemos la oportunidad de hacer esas mezclas caseras y por lo tanto recurrimos a productos que nos ayuden a mantener esas indeseables arrugas bien lejos de nuestro rostro. Desde hace ya un buen tiempo, en mi rutina no puede faltar un aceite facial. Literalmente no puedo vivir sin usarlo y he tenido la dicha de probar muchos. Pero en este momento tengo uno que me tiene fascinada por los increíbles resultados que he visto en mi piel.

He tratado un sin número de aceites. Muchos me han gustado, otros no tanto. La realidad es que de tanto probar ya tengo varios favoritos. En lista acabo de incluir el está el Emerald Clarifying Face Oil, de Shiffa. Este producto es una maravilla. Desde que empecé a usarlo, mi piel luce más firme y radiante. Además, he visto como las pequeñas manchas de sol que tenía han ido desapareciendo. Ahora hasta me siento más cómoda saliendo a a la calle sin una gota de maquillaje. Y es que mi piel tiene un glow tan increíble, que no quiero cubrirlo.

Image zoom

Este aceite está compuesto de muchos ingredientes naturales, entre ellos aceites de semillas de uva, de árbol de té, de jazmín y de hoja de romero, al igual que extracto de naranja y de bergamota. La verdad es que este producto tiene una mezcla de los ingredientes más beneficios para la piel y yo he visto los resultados en tan solo un mes.

El Emerald Clarifying Face Oil, de Shiffa cuesta $75 y lo puedes obtener en Nordstrom.com.