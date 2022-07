El aceite corporal que tu piel necesita este verano Este producto deja la piel superhidrata y luciendo más firme y luminosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de hidratar la piel se trata, no escatimamos tiempo ni dinero para encontrar y usar los productos adecuados, y que realmente funcionen. Lo bueno es que hay muchísimas marcas que ofrecen increíbles opciones para mantener nuestro rostro y cuerpo en las mejores condiciones. Como ya hemos dicho, la piel del cuerpo es igual de importante que la del rostro, por eso es importante cuidarla para evitar que luzca reseca y opaca, y, sobre todo, que no aparezcan problemas como la celulitis. Si bien, hay muchísimos productos que nos ayudan a que ese trabajo de tener una piel increíble se nos haga más fácil, no podemos negar que existen algunos productos que se llevan el primer lugar por su alta efectividad. Uno de ellos es Undaria Algae Body Oil, de oSea, un producto que no vas a querer dejar de usar nunca. Está compuesto con ingredientes como alga de undaria que regenera la barrera de la piel y la mantiene luciendo saludable, flor blanca de lupino mejora la la elasticidad y la firmeza, al igual que una mezcla de aceites de maracuyá, açaí y babasú, que hidrata profundamente y revitaliza la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN aceite para el cuerpo, Osea Credit: Cortesía Es uno de los productos para el cuerpo más populares del momento y por obvias razones. Es un aceite con ingredientes increíbles, se absorbe de inmediato y no deja la piel pegajosa, pero sí con un glow hermoso, perfecto para los meses de verano. El Andaria Algae Body Oil, de oSea cuesta $78 y lo obtienes en ulta.com

