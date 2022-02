Vestido de Meghan Markle nombrado traje del año ¿Reconoces esta prenda de Armani que fue homenajeada? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el 2021, millones de personas alrededor del mundo esperamos la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey en donde revelaron sus razones para dejar atrás la realeza. Aparte de sus confesiones, el traje que lució Meghan durante la entrevista dió mucho de qué hablar. En lugar de elegir un traje de maternidad tradicional, la mamá de Archie y Lilibet presumió su pancita con una prenda de seda negra creada por la casa de diseño italiana Giorgio Armani. Megan Markle, entrevista Credit: CBS/YOUTUBE Ahora, el modelito ha sido elegido por el Fashion Museum del Reino Unido como el vestido del año 2021. En un comunicado oficial, la institución explicó porqué fué seleccionado. "Los miembros de la familia real a menudo usan atuendos para enviar un mensaje a través de su elección de estilo, color o motivo", compartieron. "La duquesa eligió un vestido con un diseño de flor de loto debido a la asociación simbólica de la flor con el renacimiento, la autorregeneración, la iluminación espiritual y su capacidad para prosperar a pesar de las condiciones aparentemente desafiantes". Megan Markle, vestido Credit: FASHION MUSEUM BATH SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada año, el museo invita a nombres destacados de la industria de la moda a elegir un vestido que encapsule el estado predominante de la moda. Los visitantes al museo en la cuidad de Bath verán una versión del diseño en georgette con escote pronunciado y bordado de flor de loto blanco como parte de su exhibición, "Una historia de la moda en 100 objetos".

