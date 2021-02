Close

Se agota el vestido que Meghan Markle usó para su entrevista con Oprah El diseño pertenece a la nueva colección de Oscar de la Renta Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se casó con el príncipe Harry, los looks de Meghan Markle siempre ha dado mucho de qué hablar. De hecho, la mayoría de los looks que portaba mientras cumplía su rol como duquesa Sussex, se agotaban de inmediato, incluyendo el calzado y las carteras. Al igual que su nuera Kate Middleton, Markle, se convirtió en ícono de estilo para muchas mujeres alrededor del mundo. Aunque desde que se mudó a Los Ángeles, no ha estado tanto en el ojo público, sus looks siguen siendo tema conversación. De hecho, el vestido que lleva en la entrevista que ella y su esposo le dieron a Oprah, ya está agotado en Saks Fifth Avenue y en tiendas como Nordstrom ya casi no quedan tallas. ¡Wow! El modelo, color azul pastel con aplicaciones hojas y limones, es de colección primavera/verano 2021 de Oscar de la Renta y le queda hermoso a la actriz, quien al momento de la entrevista ya estaba embarazada de su segundo hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Lo más curioso de todo es que además de que Markle aparece sentada, algo que no permite apreciar bien el vestido y aparte de eso, la entrevista ni si quiera ha salido al aire, algo que demuestra la gran influencia que tiene la actriz en la moda. El vestido, que forma parte de varios diseños de la marca con este estampado, cuesta $3,490. ¿Te lo comprarías?

