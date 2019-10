Copia el estilo de Meghan Markle con esta clásica pieza atemporal La duquesa de Sussex lució este estilo varias veces durante su tour por África. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como es sabido, Meghan Markle se es una de las mujeres más asediadas del mundo y no es para menos. La exactriz no solo se casó con uno de los solteros más codiciados, sino que también se convirtió en duquesa de una de las familias reales más importantes. Ahora bien, no podemos negar que el estilo de Markle es lo que tiene fascinada a muchas mujeres. Y es que desde que vive en Londres, sus looks siempre han sido espectaculares, tanto para ir a veladas con su esposo, celebraciones familiares o viajes. Fue precisamente durante su más reciente tour por África, el primero después de haber dado a luz a su primer hijo Archie, dónde la duquesa nos volvió a sorprender por su exquisito gusto al vestir y también por las cómodas y versátiles piezas que lució. ¿Su estilo favorito en este viaje? Sin duda, el vestido camisero. Resulta que en varias ocasiones vimos a Markle luciendo vestidos camiseros que la hacían ver muy fresca y sobretodo muy cómoda durante los compromisos que tuvo que cumplir durante este viaje. Image zoom Image zoom Image zoom Karwai Tang/WireImage Image zoom Lo mejor de todo es este estilo se lo podemos copiar muy fácil. Los vestidos camiseros además de cómodos son clásicos y atemporales, lo que significa que, con solo cambiar los accesorios y los zapatos, puedes llevarlos en cualquier temporada del año. Además, son muy favorecedores para cualquier tipo de cuerpo. Image zoom Button-front midi dress, de Wilfred. $148. Aritzia.com. Image zoom Cortesía Juniors Utility Snakeskin Shirt Dress, de Japna. $19.99. Marshalls.com. Image zoom Tie waist shirt dress in white, de Monki. $33.50. Asos.com. Image zoom Satin Effect Shirt Dress, de Zara. $69.90. Zara.com. Image zoom Cotton Shirt Dress, de Karen Kane. $48.93. Macys.com. Image zoom Utility button through midi shirt dress, de Asos Design. $64. Asos.com. Así es que, si andas buscando una pieza cool, que te permita usarla para cualquier ocasión y que además luzcas como toda una duquesa, esta es la ideal. Lo mejor de todo es que puedes obtenerlo en varias versiones, como con estampado floral, rayas, cuadros y estampado animal. Encontramos varias opciones muy lindas y esperamos que te guste alguna o quizás todas. ¡A comprar! Advertisement EDIT POST

