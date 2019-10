Meghan Markle triunfa en África con dos looks casi iguales La duquesa ha dejado bien claro cuál es su silueta favorita volviendo a repetir el mismo tipo de vestido en su visita a Sudáfrica hasta 5 veces. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los duques de Sussex continúan su visita oficial por Sudáfrica, la primera que hacen desde que nació su primer hijo, Archie, el pasado 6 de mayo. Para esta visita tan esperada, Meghan Markle ha elegido un armario de viaje de lo más práctico y favorecedor en el que no faltan las piezas de firmas de moda sostenibles, como el jumpsuit negro de Everlane que lució la semana pasada, y curiosamente todos los estilismos que ha elegido tienen una cosa en común: la cintura marcada con un lazo o un cinturón. Todos. La duquesa ha empezado la mañana visitando la universidad de Johannesburgo donde ha dado una charla sobre igualdad de género en la que la hemos podido ver con un vestido-blazer, uno de sus estilos favoritos, con doble botonadura y, de nuevo, cinturón, de Banana Republic. Image zoom Tim Rooke - Pool/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como hemos podido comprobar en la tienda online de la marca, el vestido aún sigue disponible por $139, pero solo en unas tallas muy limitadas. banana republic.gap.com Image zoom Para su segundo acto, la ex actriz de “Suits” ha elegido un look muy similar al anterior, esta vez en verde khaki y manga corta, que ha combinado con unos zapatos del mismo estilo, en gamuza y de punta, pero en color negro. Este se trata de una pieza de la marca Room 502 que, según explican en su página web, tienen una cadena de producción responsable en la que se preocupan por su impacto medioambiental, usando materiales reciclables y packaging biodegradable y técnicas tradicionales artesanales en India. Advertisement EDIT POST

