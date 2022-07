Copia el look: Meghan Markle demuestra la última tendencia de shorts Este atuendo es ideal para los días cálidos y lo puedes recrear por menos de $50. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En toda ocasión, Meghan Markle sabe lucir piezas casuales de manera muy chic y sofisticadas. Para su visita a Nueva York con el príncipe Harry, la duquesa vistió varios atuendos divinos, entre ellos el vestido negro que presumió en la sede de las Naciones Unidas. Sin embargo, uno de los más casuales de todos nos llamó la atención por ser fácil de recrear y perfecto para el verano. Meghan Markle Credit: The Image Direct/The Grosby Group Se trata de el look que llevó para almorzar en SoHo, el barrio de Nueva York conocido por sus tiendas de diseñador. La exactriz lució cómoda durante este día caliente sin sacrificar el estilo vistiendo unos shorts anchos azul real con una blusa blanca de diseño clásico. Completó el look con un cinto de cuero de Ralph Lauren y tacones a juego de Manolo Blahnik. Meghan Markle, shorts Credit: The Image Direct/The Grosby Group Y aunque el par de shorts que vistió junto a la activista Gloria Steinem son de Dior, el estilo es muy clásico, así que lo puedes encontrar en muchas tiendas y a buen precio. Aquí te tenemos unas opciones para copiar el look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shorts Credit: Cortesía High Rise Pleated Khaki Shorts, de Gap. $49.95. gap.com Shorts Credit: Cortesía Summer Linen Shorts, de Belle Epoque. $25.95. amazon.com

