El look del día - mayo 16, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Meghan markle, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Chiquinquirá Delgado, Meghan Markle y Francisca Lachapel son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado, el look del dia Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Este vestido midi a rayas le quedó increíble a la presentadora. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel Credit: Instagram/Francisca Lachapel La presentadora aprovechó un momento de descanso de su nuevo proyecto, para posar para sus seguidores con este cómodo vestido estampado con abertura frontal, de Zara. 2 de 10 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora se puso este look de jeans skinny, suéter negro, chaqueta y botas, para dar un paseo por la ciudad de Nueva York. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Meghan Markle Meghan markle, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La duquesa sorprendió a todos al llegar a una actividad con este pantalón corto, que combinó con una camisa blanca y zapatos planos. 4 de 10 Ver Todo Katy Perry Katy Perry, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la cantante disfrutando de una noche en Los Ángeles con este práctico y cómodo colorblock. 5 de 10 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Como toda una muñequita lució la presentadora con este coqueto minivestido con mangas tipo globo y vuelo, de Vici. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paula Echevarría <p>Nos encantó este hermoso minivestido estampado con cutouts que portó la talentosa actriz española. </p> Nos encantó este hermoso minivestido estampado con cutouts que portó la talentosa actriz española. 7 de 10 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Con su acostumbrada sonrisa, y este elegante conjunto de culottes y chaqueta, llegó su majestad a un evento. 8 de 10 Ver Todo Selena Gómez Selena GOmez, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la artista en la ciudad de Nueva York ataviada con este sensual vestido negro strapless con abertura frontal. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz lució increíble con este minivestido negro que complementó con un cinturón de Fendi, medias opacas de la misma marca, zapatos de punta y un bolso estampado. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

