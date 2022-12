Meghan Markle confiesa qué no podía usar ropa de color cuando era parte de la familia real Son muchas de las intimidades de la familia real de las que nos hemos enterado con el nuevo documental Harry & Meghan (Netflix). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El nombre de Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry está en boca de todos y todo gracias al estreno de su documental Harry & Meghan que se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix. Ahí la pareja se muestra tal y como es, y cuenta su historia su amor. En los tres capítulos que ya están disponibles, también se pueden ver imágenes de sus hijos Archie y Lilibet. Como era de esperarse, el documental ha despertado muchos comentarios, algunos positivos y muchos otros no tanto. Son muchos los secretos que ha difundido Markle desde que salió de Inglaterra, especialmente cuando se sentó a hablar con Oprah, y ahora ha dejado al descubierto las cosas que no podía hacer mientras vivía como parte de la familia real. Durante una de las entrevistas que forman parte de dicha serie, la duquesa de Sussex confesó por qué casi no podía usar prendas de colores fuertes o llamativos. "La mayoría del tiempo que estuve en Inglaterra, rarmente usaba color. Tenía entendido que no podía usar el mismo color que la reina Isabel II durante un evento público", dijo la duquesa. "Pero tampoco puedes usar el mismo color que otros miembros de la familia real con más antigüedad. Así que yo decía, "¿cuál es el color que ellos nunca van a usar, [color] camello, crema, blanco? Así es que yo usaba muchos colores neutros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es por eso que para la mayoría de sus apariciones públicas, Markle optaba por llevar prendas en estos colores para, según sus declaraciones, pasar desapercibida. "Yo no estaba tratando de sobresalir ahí", cuenta. "No existe una versión mía en la que yo no esté haciendo todo lo posible para poder encajar con esta familia". Meghan, Duchess of Sussex - Platinum Jubilee Queen Elizabeth II 2022 Meghan, Duchess of Sussex Platinum Jubilee Queen Elizabeth II, 2022 | Credit: Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images Meghan, Duchess of Sussex visits the University of Johannesburg on October 01, 2019 Meghan, Duchess of Sussex - University of Johannesburg, 2019 | Credit: Samir Hussein/WireImage Meghan, Duchess of Sussex greet the public at the Sydney Opera House on October 16, 2018 Meghan, Duchess of Sussex, October 16, 2018 | Credit: Paul Edwards - Pool/Getty Images Megan, Duchess of Sussex attends a gala performance at Natural History Museum on February 12, 2019 Megan, Duchess of Sussex, Natural History Museum, 2019 | Credit: Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage Ahora que la pareja vive en en California junto a sus dos hijos, la familia lleva una vida más tranquila y relajada, y Markle usa ropa más cómoda y aunque le gusta usar color, al parecer se acostumbró a usar colores neutros porque a menudo la vemos llevar estos colores tanto en eventos públicos como en entrevistas, e incluso en este documental.

