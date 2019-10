Meghan Markle recicla con estilazo un precioso vestido morado que lució en su embarazo La ex actriz ya lo lució en una ocasión, ¡cuando estaba embarazada! By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pesar de que acaban de ser padres de su primer hijo, Archie, hace apenas 5 meses, parece que los duques de Sussex no pasan por su mejor momento debido al acoso de la prensa. Después de la última entrevista de Meghan Markle en la que terminó llorando, la duquesa ha reaparecido en público para asistir a la ceremonia de inauguración del One Young World Summit Opening Ceremony en el Royal Albert Hall de Londres. Para el evento que se celebraba de noche la ex protagonista de Suits recicló vestuario, no se sabe si es debido a su pasión por la moda sostenible, y no hay nada más sostenible que lo que ya tienes en tu armario y la ropa de segunda mano, o si sencillamente porque le encanta. ¡Y no es para menos! Image zoom Gareth Fuller - Pool/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de lo arriesgado que pueda parecer el vestido por el color tan llamativo, el efecto color block queda genial con todo. Desde el abrigo rojo con el que lo combinó en la primera ocasión en que lo lució en su visita a Birkenhead, el pasado enero,hasta la noche de ayer, con un aire más festivo y nocturno, melena hiperbrillante y sin abrigo o chaqueta. ¡Guapísima! Aunque la marca que firma el vestido, Aritza, tiene precios más o menos asequibles, según cada bolsillo, la prenda está completamente vendida en ese color desde la primera vez que lo lució. Eso sí, aún sigue disponible en color negro para las más fans del corte del vestido. Advertisement

Close Share options

Close View image Meghan Markle recicla con estilazo un precioso vestido morado que lució en su embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.