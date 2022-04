Duelo de estilo real: Meghan Markle vs. La reina Letizia ¿Quién lució mejor este accesorio de Carolina Herrera? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para las mujeres de la realeza, las mejores piezas su vestuario son chic y clásicas, así que muchas son fans de Carolina Herrera, la marca icónica creada por la diseñadora venezolana. Entre las amantes de la casa de diseño cuentan la reina de España, Letizia, y la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle. Para encontrarse con el equipo inglés en los juegos Invictus, un evento en honor a los veteranos del mundo, la duquesa de Sussex optó por un atuendo monocromático en tonos marrones, vistiendo un abrigo sofisticado de Ralph Lauren, blusa de cuello tortuga y pantalones anchos. Y para acentuar su look, eligió un bolso de cuero de Carolina Herrera, el Mini Doma Insignia Bag. Por su parte, la reina Letizia también eligió el bolso elegante y práctico hace sólo días para asistir a una presentación de los premios Princesa de Girona. La reina eligió lucir el bolso con una romántica blusa blanca, falda larga a cuadros y tacones de gamuza. Reina Letizia, España Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Si sueñas con tener un bolso digno de la monarquía, puedes conseguir esta pieza hecha en España por $1,500. Por supuesto, también puedes copiar el estilo con un bolso del mismo color y un precio más asequible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cómo lo lucirías tú, ¿con un atuendo romántico como Letizia o con pantsuit como Meghan?

