Meghan Markle reaparece en la gira de Beyoncé con un look brillante La duquesa de Sussex asistió al concierto por segunda vez sin su esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gira del disco Renaissance de Beyoncé ha resultado ser uno de los eventos más populares del año, ya que sus fans están maravillándonos con sus propuestas de estilo todas las noches y muchas celebridades han asistido para oír sus canciones favoritas en vivo. Entre todas las estrellas que hemos visto gozando del esperado evento en Los Ángeles cuenta nada más y nada menos que la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle. La duquesa de Sussex, que ya asistió a uno de los shows con su marido el viernes, fue vista disfrutando de una segunda ronda del show sin Harry el lunes en el estadio SoFi de Inglewood, California. Meghan Markle, Kerry Washington, Kelly Rowland Credit: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood Vimos a Meghan posando junto a la actriz Kerry Washington y la cantante Kelly Rowland, cada una vistiendo looks plateados en honor al cumpleaños de Beyoncé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Meghan le dio su propio toque al código de vestimenta al usar una camiseta sin mangas con cuello alto negra y una falda plateada muy chic. El viernes, los Sussex fueron vistos bailando en un palco privado y vistiendo looks a juego. Markle lució deslumbrante con una camisa blanca y una falda lápiz de lentejuelas plateadas y el príncipe lució elegante con una chaqueta gris.

