¿Rompió Meghan Markle el protocolo de vestuario en el funeral de Isabel II con este accesorio? La duquesa de Sussex llevó una pamela sin velo, a diferencia de otras miembros de la familia real, por lo que ha recibido muchas críticas pero, ¿era obligatorio? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado lunes la atención mundial estaba puesta en el funeral de estado de la reina Isabel II. Se miró con lupa hasta el más mínimo detalle, desde el vestuario que lucieron los asistentes, al más mínimo gesto de los miembros de la familia real. Por supuesto, todo estaba estudiado y ya dispuesto por la propia reina Isabel II, quien dejó estipulado hasta el más mínimo aspecto, como las flores que lucirían sobre el féretro, las canciones que sonaron en la ceremonia, quién estaría invitado, e incluso dejó indicado el código de vestimenta que deberían lucir las mujeres asistentes, muchas de ellas miembros de la realeza o mandatarias del mundo. Para ellas, la fallecida dispuso "traje de cóctel negro y sombrero" y aunque la etiqueta no obliga nada, sino que son meras recomendaciones, se considera una falta de respeto a la anfitriona no seguir las normas. Por eso vimos a las féminas que atendieron al evento vestir de riguroso negro, portar joyas de perlas o diamantes, cubrir su cabeza con sombreros o tocados (un accesorio por otro lado muy habitual en la cultura británica), incluso llevar guantes. Meghan Markle protocolo funeral Isabel II velo Credit: Chris Jackson/Getty Images Con la reina Camilla y Kate Middleton como un ejemplo de perfección con sus looks, algunos han acusado a Meghan Markle de romper el protocolo por no llevar un velo en su pamela. Meghan Markle protocolo funeral Isabel II velo Credit: TOM JENKINS/POOL/AFP via Getty Images El velo es en realidad una elección de estilo marcada por la tradición. La reina Victoria, tatarabuela de la fallecida, usó velo desde que murió su esposo, el príncipe Alberto, hasta el fin de sus días. En aquellos tiempos llegaba a la cintura y era de una tela más opaca. Con el paso de los años, los velos de luto se han vuelto más pequeños, hasta apenas cubrir el rostro, y de materiales traslúcidos como el tul o la red. Meghan Markle protocolo funeral Isabel II velo Kate Middleton en el funeral de príncipe Philip en 2021. | Credit: Chris Jackson/Getty Images Llevarlo se entiende como una muestra más de respeto hacia el fallecido, como símbolo de que quien lo porta atraviesa un momento de profundo dolor y necesita un poco de intimidad, cubriendo su rostro con este accesorio. Sin ir más lejos, en el acto celebrado el pasado miércoles para despedir el féretro del palacio de Buckingham, tanto Markle como Middleton usaron velos de red en sus tocados. Meghan Markle protocolo funeral Isabel II velo Los duques de Sussex y los príncipes de Gales el pasado miércoles durante el recibimiento del féretro de Isabel II. | Credit: Nariman El-Mofty - WPA Pool/Getty Images Entonces, ¿debería haber llevado Meghan velo para el funeral en la abadía de Westminster? En el último funeral de un monarca británico hasta la fecha, el del padre de Isabel II, Jorge VI, celebrado en 1952, la reina y su madre llevaron velos hasta casi hasta la cintura. El lunes vimos a muchas de las asistentes usarlo: la reina Camilla, Kate Middleton, la reina emérita Sofía de España, su nuera la reina Letizia, Eugenia de York, Máxima de Holanda, Carrie Johnson -esposa de Boris Johnson exprimer ministro británico-, Brigitte Macron -esposa del presidente francés Emmanuel Macron-, Sophie Grégoire Trudeau - mujer de Justin Trudeau primer ministro de Canadá o la emperatriz Masako de Japón entre otras. Pero también vimos a muchas que no lo hicieron. Sin ir más lejos Sophie de Wessex, la esposa del príncipe Edward, quien consideraba a la reina como su segunda madre y con quien mantenía una relación muy estrecha, lucía un tocado con pequeñas flores. Sophie de Wessex Credit: Photo by Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images La duquesa de Sussex rindió sus homenajes personales a través de cada pieza de su look. El vestido que utilizó, un diseño con capa de Stella McCartney, fue una versión en negro del que lució en el 92 cumpleaños de la reina, confeccionado en azul marino en esa ocasión. También llevo perlas, la joya favorita de la difunta, unos pendientes que le regaló Isabel II poco antes de su boda con Harry, con un diamante. El vestido de Meghan Markle Meghan Markle protocolo funeral Isabel II velo Meghan Markle protocolo funeral Isabel II velo Left: Credit: Karwai Tang/WireImage Right: Meghan Markle y el príncipe Harry en el cumpleaños de la reina en 2018. | Credit: John Stillwell - WPA Pool/Getty Images Otro accesorio que no le faltó, ni a ella ni a muchas de la invitadas, fueron los guantes. La esposa del príncipe Harry los llevó puestos, muchas optaron por llevarlos en la mano. Otra prenda que el protocolo no obliga usar y que también podría interpretarse como un guiño a su majestad, quien siempre los llevaba. Meghan Markle protocolo funeral Isabel II velo Credit: Samir Hussein/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De lo que no cabe duda es que Meghan cumplió su papel a la perfección e incluso se emocionó en el momento en que el féretro dejaba la abadía para dirigirse a su lugar de descanso eterno. Unas lágrimas que han sido criticadas y admiradas a partes iguales.

