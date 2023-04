Meghan Markle reaparece con nuevo look tras conocerse que no asistirá a la coronación de Carlos III La duquesa de Sussex ahora luce su melena extralarga cortada a capas y con un tono cobrizo, un estilo más moderno y rejuvenecedor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Parece que el drama no termina nunca en la familia real británica! A escasa dos semanas de la coronación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra el próximo 6 de mayo, y después de conocerse que el príncipe Harry acudirá en solitario al evento, los duques de Sussex siguen dando de qué hablar. Después del funeral de Isabel II, en el que la pareja acaparó miradas por romper el protocolo, Meghan Markle había mantenido un perfil bajo, viviendo su vida en Montecito, California donde reside con su esposo, el hijo menor de la princesa Diana, y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Su última aparición pública fue en diciembre, en una gala sobre derechos humanos celebrada en Nueva York. Incluso cuando sus retoños recibieron el título de príncipes, algo que estaba en duda pues ellos decidieron romper con sus roles en la institución monárquica, o cuando su marido publicó su polémica biografía Spare en la que no dejó tema sin tocar, la ex actriz y activista siguió con su discreción. Megan Markle nuevo look Credit: Chris Jackson/Getty Images Pero ahora que ya no se rige por las estrictas normas de vestuario y protocolo de La Corona, Markle puede vestir a su estilo así como cambiar de look sin hacer preguntas. Precisamente desde su mansión californiana, la duquesa decidió apoya a su amigo, el fotógrafo Misan Harriman, quien entre otros retratos para la familia, tomó instantáneas de Lilibet en su primer cumpleaños o las cándidas imágenes en blanco y negro con las que anunciaron su segundo embarazo, por ejemplo. Harriman iba a dar una charla TED y previo a su intervención, la filántropa se conectó por videoconferencia con una renovada imagen. La mamá de dos presume ahora su melena XXL cortada a capas, con un aspecto mucho más ligero y moderno. Además, parece que ha abandonado el negro intenso para darle un tono más castaño con destellos rojizos a su cabello, que en esta ocasión lucía completamente lacio y con raya partida en el centro. Megan Markle nuevo look Credit: TED Talks SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un maquillaje natural y luminoso, Markle portó un elegante vestido sin mangas con escote cerrado en color rosa empolvado de Brandon Maxwell, muy favorecedor para su tono de piel y que le daba una presencia muy sofisticada. Aunque no la veremos en Londres para la coronación, esperamos que decida aparecer más veces en público, pues siempre acierta con sus elecciones de estilo y es toda una inspiración para muchas mujeres que buscan cómo lucir elegantes y clásicas sin perder la practicidad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Meghan Markle reaparece con nuevo look tras conocerse que no asistirá a la coronación de Carlos III

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.