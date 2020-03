Mira la blusa de $55 que lució Meghan Markle en Londres La duquesa se encuentra en Londres junto a su esposo el príncipe Harry. By Alma Sacasa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de varias semanas de haberse mudado definitivamente a Canadá, Meghan Markle y su esposo el príncipe Harry llegaron a Londres a cumplir con varios compromisos y como era de esperarse la prensa ha estado cubriendo cada paso que dan, sobretodo cómo luce Markle. Uno de esos compromisos fue la gala de los Endevour Fund Awards a dónde la duquesa de Sussex llegó con un clásico y ceñido vestido a la rodilla de Victoria Beckham, que combinó con zapatos azul marino de punta, un clutch tipo caja y una cola de caballo. Pero lo que está dando más de qué hablar es el look que llevó a un segundo compromiso. Pero horas antes de que la viéramos con su esposo Markle hizo una visita secreta al Teatro Nacional, una de las organizaciones a las que representa como miembro de la realeza británica, y disfrutó de una de las nuevas tecnologías del lugar y aprovechó también para tomarse algunas fotos en el lugar. Es en esas imágenes dónde vimos con un hermoso look de blanco que incluía una falda blanca tipo lápiz con abertura frontal de Roland Mouret y una blusa del mismo color con mangas tipo globo de Topshop que solo cuesta $55. ¡Wow! Image zoom Image zoom La duquesa subió fotos de su visita al teatro en la cuenta de Instagram que comparte con su esposo y como todo lo que usa, la blusa ya se agotó, tanto en blanco como en negro. Pero como las blusas con este tipo de mangas están muy de moda, es muy posible que encuentres otras muy parecidas en tiendas como H&M y Zara. Nosotras nos vamos corriendo a la tienda. Advertisement

Mira la blusa de $55 que lució Meghan Markle en Londres

