Meghan Markle reapareció en Nueva York y tienes que ver el look que llevó La duquesa se encuentra en Nueva York junto al príncipe Harry con quien se dio cita en el edificio de las Naciones Unidas para formar parte de la celebración del Día internacional de Nelson Mandela. No es un secreto que Meghan Markle es una de las mujeres más asediadas del mundo y no es para menos. La exactriz no sólo se casó con uno de los solteros más codiciados, sino que también se convirtió en duquesa de una de las familias reales más importantes. Ahora bien, no podemos negar que el estilo de Markle es lo que tiene fascinada a muchas mujeres y a la decenas de fotógrafos que siempre la persiguen. Y es que desde que se convirtió en la Duquesa de Sussex, sus looks siempre han sido espectaculares, tanto para ir a veladas con su esposo, celebraciones familiares o a algún viaje. Es por eso que cada una de sus apariciones causan revuelo, tal y como pasó hace unas horas cuando Markle llegó al edificio de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, junto a su esposo, el príncipe Harry. La pareja se dio cita en este evento para participar en la Asamblea General llevada a cabo durante el Día internacional de Nelson Mandela y en la cual el príncipe dio un discurso. Para la ocasión, la duquesa eligió un supersencillo pero elegante vestido vestido negro a la rodilla, con mangas tres cuarto y dos bolsillos en la parte frontal. Para complementar su look, la duquesa eligió clásicos zapatos negros de punta, un bolso marrón, de Mulberry y una cola de caballo. Meghan Markle Meghan Markle | Credit: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images Meghan Markle Meghan Markle | Credit: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images Como de costumbre, Markle lució fresca y clásica con su atuendo y acaparó todas las miradas durante la ceremonia. Por su parte, el príncipe llevó un clásico suit negro que lo hacía lucir muy elegante y que además, combinaba a la perfección con el look de su esposa.

