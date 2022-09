Meghan Markle manda un poderoso mensaje con su look al rojo vivo ¡Inspírate con este atuendo lleno de simbolismo perfecto para el otoño! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para su primer discurso en el Reino Unido desde su mudada a los Estados Unidos, Meghan Markle impactó con un atuendo regio lleno de detalles y, por supuesto, de piezas de lujo. La duquesa de Sussex eligió una blusa roja ($540) y pantalones a juego ($590) de la marca sostenible Another Tomorrow para subir al escenario de One Young World Summit en Manchester. La esposa del príncipe Harry le dio un toque único a la blusa clásica con cuello de lazo al vestirla como una bufanda sobre su hombro. Meghan Markle, Principe Harry Credit: Chris Jackson/Getty Images Para apoyar su mensaje de proteger el medio ambiente, las piezas de la duquesa de Sussex se elaboraron con viscosa sostenible y lana merino de origen ético. Aparte de sus prendas rojas, la exactriz también mandó un mensaje con sus joyas. Entre sus accesorios vimos uno de sus anillos favoritos con un mensaje feminista, el anillo para meñique de la marca Shiffon ($855). Esta pieza apoya a empresarias alrededor del mundo y representa ese "pinky promise" tan solidario entre mujeres. Meghan Markle Credit: Chris Jackson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También lució aretes gruesos de oro de 18 quilates "Oera" ($3,300) y un anillo a juego ($3,800). Ambos fueron creados por la marca Tabayer que representan a una diosa de la antigua mesopotámica que se considera un símbolo de protección femenina. ¡Esperamos ver a Meghan vistiendo más atuendos fabulosos durante esta visita a Inglaterra para que continue la inspiración para nuestros looks de otoño!

