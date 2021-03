Close

Meghan Markle llevó un brazalete de la princesa Diana durante su entrevista con Oprah La esperada entrevista saldrá al aire el próximo domingo 7 de marzo por CBS. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En estos últimos días el nombre de Meghan Markle ha estado en boca de todos. Primero la duquesa dejó a todos boquiabiertos al anunciar que esperaba su segundo hijo. Luego salió a la luz que ella y su esposo le habían concedido una entrevista a Oprah Winfrey, en la que además de hablar de su nueva vida en Los Ángeles, sus nuevos proyectos y su actual relación con la familia real británica. Otra cosa que también ha dado mucho qué hablar, es el vestido que Markle eligió para la parte de la entrevista en la que aparece junto a su esposo el príncipe Harry. La pieza, un vestido azul pastel con aplicaciones de hojas y limones de Oscar de la Renta, se agotó en casi todas las tiendas en las que estaba disponible y volvió a poner el estampado de limones de moda. Ahora bien, en su segundo atuendo, la actriz incluyó un detalle con mucho significado y que no pasó desapercibido. En la segunda parte de la entrevista, que saldrá al aire el próximo domingo 7 de marzo por CBS, Markle lleva un vestido negro de manga larga con aplicaciones florales en la parte superior, de Armani, el cual combinó con un moño en la nuca y un delicado maquillaje. Pero lo que más ha llamado la atención es el brazalete de diamantes que llevó en su mano izquierda, el cual pertenecía a la desaparecida princesa Diana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: CBS; Tim Graham Photo Library via Getty Images Image zoom Credit: CBS Además del significativo accesorio, la duquesa también llevó un el popular brazalete Love, de Cartier y un delicado collar de oro con dos pendientes de aguamarina, de la marca Pippa Small Jewelry.

