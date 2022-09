Meghan Markle y Kate Middleton acuden vestidas casi idénticas a la procesión fúnebre de Isabel II La princesa de Gales y la duquesa de Sussex llegaron muy elegante para acompañar a sus esposos en este triste momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya ha pasado casi una semana desde el día en que falleció la reina Isabel II y ya son varios los homenajes póstumos que ha recibido su majestad tanto en Escocia, donde falleció, como en Inglaterra en dónde hoy miércoles 14 de septiembre se llevó a cabo la esperada procesión que se lleva a cabo cada vez que muere algún miembro de la realeza. Durante esta procesión, el féretro fue acompañado por todos los miembros de la familia desde el palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster donde permanecerá hasta el lunes 19 para que el pueblo pueda pasar a despedirla como se merece. Ahí vimos a los príncipes William y a Harry con sus respectivas esposas. La princesa de Gales y la duquesa de Sussex llegaron vestidas casi idénticas a este solemne acto. Como lo dicta el protocola, Kate Middleton llegó con un elegante vestido negro tipo abrigo, de Catherine Walker, que complementó con zapatos del punta de Gianvito Rossi, también negros y un delicado sombrero con velo. Para rendirle homenaje a la reina, la princesa llevó un finísimo broche de oro blanco en forma de hoja y adornado con perlas y diamantes, que su majestad usó en 1999 durante su visita a Corea del Norte y el cual Middleton ya había usado en alguna otra ocasión. Además, también llevó aretes de perlas y un brazalete, que pertenecieron a la princesa Diana. Por su parte, Markle llevó un vestido negro, también combinado con un sobrio y recatado abrigo de manga larga de Givenchy, que combinó con un sombrero con velo, medias opacas, zapatos de punta de Paul Andrew y un moño en la nuca. Sus accesorios fueron mínimos, solo llevaba diminutos aretes de perlas y diamantes que fueron un regalo de la reina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate Middleton, Meghan Markle Credit: Jacob King - Pool/Getty Images Kate Middleton, Meghan Markle Credit: Christopher Furlong/Getty Images Meghan Markle Credit: ALKIS KONSTANTINIDIS/POOL/AFP via Getty Images Kate Middleton Credit: Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images

