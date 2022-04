Copia el look: el pantsuit de Meghan Markle que nos dejó boquiabiertas La esposa del Príncipe Harry dio lección de estilo para la primavera con una pieza imprescindible Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meghan Markle siempre se destaca por sus atuendos clásicos y chic en las alfombras rojas y en los eventos de la realeza, pero también marca tendencia con sus estilos más casuales. Desde que se mudaron a los Estados Unidos, hemos visto poco de la actriz y el Príncipe Harry, pero acaban de llegar a Holanda para asistir a un evento muy especial y Meghan ya está maravillándonos con sus looks. La pareja viajó a Europa para celebrar los juegos Invictus, una competición creada por el Duke de Sussex en el 2014 para apoyar a los veteranos. En una recepción oficial, vimos a la ex actriz portando un pantsuit de Valentino blanco. Complementó el pantalón ancho y la chaqueta de doble botonadura con un bolso y tacones a juego, su cabello en ondas sueltas y discretas joyas. meghan Markle, juegos invictus Credit: Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation Con algunas modificaciones, este look clásico de Meghan puede servir de inspiración para muchas ocasiones durante la primavera, desde un día en la oficina o un look para una fiesta. Por supuesto, el precio de la creación de Valentino es de más de $4,000, así que te tenemos unas opciones más asequibles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle estilo moda Credit: Cortesía Double-breasted Jacket, de H&M. $27.99. hm.com Meghan Markle estilo moda Credit: Cortesía Double Breasted Textured Cotton Blazer, de Banana Republic Factory. $64.99. bananarepublicfactory.com Meghan Markle estilo moda Credit: Cortesía Tailored Double Breasted Blazer, de Zara. $89.90. zara.com

