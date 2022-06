Este fue el potente facial que se hizo Meghan Markle antes de las festividades del jubileo en Londres La duquesa de Sussex se puso en mano de la experta facialista inglesa Sarah Chapman. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien para muchos fue toda una sorpresa ver a Meghan Markle y a su esposo, el príncipe Harry en el esperado jubileo de platino, llevado a cabo hace una semana en Londres, en donde también se dieron cita la reina Isabel II, Kate Middleton y el príncipe William, al igual que todos los demás miembros de la familia real británica. Como era de esperarse Markle fue el centro de atención de las festividades no solo por su elegante atuendo, que incluyó un elegante abrigo blanco, zapatos de punta y un fabuloso sombrero, sino también porque su piel lucía más radiante que nunca, eso gracias al potente facial que se hizo a su llegada a Londres. La encargada de realizarle este tratamiento fue su amiga, la facialista Sarah Chapman, quien habló con People acerca de su reunión la duquesa de Sussex y de los ingredientes que usó para dejarle la piel como porcelana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con Meghan, yo quería que su belleza brillara en los eventos, así que le puse mucha hidratación, aceites y un masaje, para lograrlo. También usé un tratamiento de luces LED", explicó la experta. "En mi clínica siempre estamos evolucionando los faciales y tenemos la tecnología más moderna para tratar todas las necesidades de la piel, pero con Meghan solo necesitamos las manos y buenos productos para sacar ese glow". Meghan Markle Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Meghan Markle Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Meghan Markle Credit: Samir Hussein/WireImage, Chapman aseguró que usó productos que contenían ácido hialurónico, vitamina C, al igual que un booster de hidratación y un suero de 8 péptidos, para regenerar e hidratar a profundidad la piel de la duquesa después de un viaje tan largo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este fue el potente facial que se hizo Meghan Markle antes de las festividades del jubileo en Londres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.