Meghan Markle elige el talento latino para brillar en su última aparición La duquesa de Sussex portó un vestido dorado de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz y un bolso Carolina Herrera para recibir su galardón como Women of Vision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras dejar atrás la polémica relacionada con la coronación de Carlos III, a la que Meghan Markle no asistió, la exactriz y esposa del príncipe Harry ha vuelto a su vida pública. Lo hizo de la mano de su marido, con quien no posaba en público desde hacía meses, en los premios Women of Vision, en Nueva York. Una premiación en la que ella misma recibió un galardón por "su defensa global para empoderar y abogar en nombre de las mujeres y las niñas", y en la que literalmente brilló. Con un estilo que deja aún más en evidencia su ruptura con la Casa Real británica, la filántropa presumió su tonificada silueta en un vestido dorado de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz. Meghan Markle vestido Johanna Ortiz colombiana Credit: Kevin Mazur/Getty Images Ms. Foundation for Women De escote palabra de honor, silueta ceñida y una pequeña abertura bajo el pecho, el vestido de color oro con intrincada textura de ondas, pertenece a la colección oteó invierno de la modista, y el diseño original contaba con tirantes que la mamá de Lilibet y Archie prefirió omitir, y estaba disponible por 1.850 dólares, pero está prácticamente agotado en todas partes. Meghan Markle vestido Johanna Ortiz colombiana Credit: Raymond Hall/GC Images Para completar su look, eligió unas estilosas sandalias minimalistas, también doradas, con altísimo tacón de Tom Ford, de 1.350 dólares, y un clutch de Carolina Herrera al tono del traje, de 1.100 dólares. En cuanto a las joyas, lució un brazalete de diamantes de Cartier que perteneció a la princesa Diana, de quien ha heredado unas cuantas prendas gracias a Harry, y que acompañó con la pulsera Love, también de Cartier y otra de diamantes. Sus aretes eran de J. Crew. Meghan Markle vestido Johanna Ortiz colombiana Credit: Kevin Mazur/Getty Images Ms. Foundation for Women Con un maquillaje muy natural y la piel radiante, Markle recibió el premio de manos de la fundadora de Women of Vision, la famosa activista Gloria Steinem, con quien la duquesa de Sussex mantiene una amistad desde hace años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras abandonar el evento, Harry, Meghan y la madre de esta, Doria Ragland, se vieron involucrados en una persecución por las calles de Nueva York que, según un portavoz de los duques de Sussex fue "casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzi sumamente agresivos".

