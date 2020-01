¿Tendrá Meghan Markle que dejar en Londres toda la ropa de diseñador que ha usado? Hasta ahora el dinero para su guardarropa venía de parte del presupuesto del príncipe Charles. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que desde que se comprometió con el príncipe Harry, Meghan Markle empezó a lucir piezas de algunos de los diseñadores más prestigiosos del mundo. Y es que, para poder estar a la altura de la familia real británica, una de las primeras cosas que hizo la duquesa, fue hacerle un upgrade a su vestuario y lo hizo muy bien. De hecho, en poco tiempo Markle se convirtió en una de las mujeres más admiradas y copiadas del mundo y todo gracias a su impecable estilo. Sin embargo, ahora que ella y su esposo se están retirando de sus respectivas funciones con la realeza, ¿seguirá ella usando piezas de los diseñadores más costosos? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo en este momento. Y es que después de que la pareja anunciara que buscaban independizarse, es lógico que también cambien su forma de vida y los lujos a los que están acostumbrados, entre ellos, el tipo de ropa que usan. Desde que se mudó a Londres, Markle se ha puesto atuendos supercaros de marcas como Givenchy, Oscar de la Renta, Erdem, Stella McCarthy, Brandon Maxwell y Burberry. Hasta este momento el dinero para el guardarropa del príncipe Harry y su esposa viene de parte del presupuesto del príncipe Charles, que es de aproximadamente de $28 millones al año. Pero ahora que las cosas están cambiando no se sabe cómo la pareja podrá seguir dándose esos lujos o ¿quizás el padre del príncipe pueda continuar ayudándolos en ese aspecto? Para eso tendremos que esperar. Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Hasta ahora Markle podrá llevarse con ella todas las piezas de diseñador que ya ha usado, al igual que las que tiene nuevas en su clóset. También podrá llevarse su vestido de novia, diseñado por Clare Waight Keller, directora artística de Givenchy el que supuestamente ella misma pagó, al igual que el increíble traje negro de Ralph & Russo que usó para las fotos oficiales de su compromiso, el cual tiene un costo de aproximadamente $75,000. Según esos reportes, Markle también pagó por este traje. ¿Será? Por ahora solo nos queda esperar que pasará con la pareja, a qué se dedicarán y si podrán seguir luciendo como hasta ahora. La verdad estamos seguras de que lo diseñadores morirán por vestirlos. Así es que es posible que les regalen las piezas. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Tendrá Meghan Markle que dejar en Londres toda la ropa de diseñador que ha usado?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.