¿Meghan Markle le copia el look a Kate Middleton? ¡Juzguen ustedes! La duquesa de Sussex eligió un sofisticado enterizo negro para una cena con su esposo, similar a un vestido que su cuñada lució el pasado mayo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de maravillarnos con diferentes atuendos en su visita a Nueva York, como el look total black que presumió en la sede de las Naciones Unidas, Meghan Markle consigue una vez más causar impacto con sus elecciones de estilo. La ex actriz salió a cenar con su esposo, el príncipe Harry, al restaurante Locanda Verde de Nueva York, que pertenece a Robert de Niro. Para la cena romántica, la duquesa de Sussex eligió un favorecedor enterizo negro palabra de honor, con pantalón acampanado, una banda blanca en el escote y una sexy espalda cruzada por tiras anudadas, firmado por Gabriela Hearst. Markle, quien recogió su cabello en una larga cola de caballo, eligió accesorios minimalistas, como unas sandalias negras de Aquazurra, discretos aretes de oro, finos anillos de diamantes y el reloj Cartier que perteneció a su suegra la princesa Diana. Meghan Markle Kate Middleton mismo look Credit: Backgrid/ The Grosby Group Sin embargo, muchos admiradores se dieron cuenta en seguida que este sofisticado look les recordaba mucho a otra persona… Nada menos que a su cuñada, Kate Middleton, y el vestido Roland Mouret que presumió en el estreno de Top Gun: Maverick el pasado mes de mayo en Londres. Y no es la primera vez que las cuñadas lucen atuendos muy similares. La duquesa de Cambridge, para compartir junto a Tom Cruise y su esposo el príncipe William, optó por conjuntar el ajustadísimo diseño que resaltaba su silueta con el cabello suelto con raya partida en el centro y pendientes largos de diamantes. Meghan Markle Kate Middleton mismo look Credit: Samir Hussein/WireImage El look de Markle desató una pequeña guerra en Twitter, con fanáticos de ambos bandos apoyando a sus veneradas. "¿Dónde hemos visto esto antes? Ah sí, la duquesa de Cambridge […] qué pena que Meg no es original" escribió un usuario de la red. Y otro contestó "En realidad el de Kate es del mismo diseñador y estilo que algo que lucio Meghan previamente. Meghan sabe cómo modernizar un look. Se ve fabulosa". Otra persona tuiteó "Es tan diferente. Mira la espalda. Meghan es un ícono de estilo, Kate se fija en ella" y una fanática de Middleton respondió "Por supuesto. Catherine tiene mucho mejor gusto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cualquier caso no son las únicas admiradoras ni del enterizo de Hearst -de quien Meghan ha empleado varios diseños en el pasado- ni del vestido de Mouret. Scarlett Johansson llevó el mismo traje que Meghan en los premios People's Choice Awards de 2021 y la reina Máxima de Holanda eligió una versión del Mouret de Kate en versión enterizo ya en 2017. ¿Quién luce mejor?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Meghan Markle le copia el look a Kate Middleton? ¡Juzguen ustedes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.