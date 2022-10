Meghan Markle envía poderoso mensaje a las mujeres en Irán con esta casual camiseta La duquesa de Sussex alzó su voz en medio de las huelgas e indignación que azotan a ese país tras la muerte de la joven de 22 años, Mahsa Amini, en custodia de la policía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La muerte de Mahsa Amini, de 22 años, en Irán el pasado 21 de septiembre ha provocado un número de protestas en ese país e indignación alrededor del mundo. Este martes, Meghan Markle utilizó la moda para unirse a esta causa y tener un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido. Durante un evento organizado por Women Spotify, la duquesa de Sussex, de 41 años, fue fotografiada usando una camiseta negra con letras en blanco cuyo mensaje estaba cargado de fuerza y poder para las mujeres: "Mujeres, vida, libertad", escrito en el idioma farsi. Markle combinó la camiseta casual con pantalones negros de la marca Valentino de $1,890 y sonrió a la cámara con sus colegas de Archewell mientras asistía al evento en la sede de la compañía en Los Ángeles. En la fotografía junto a la CEO de la empresa Archewellde Mandana Dayani y su vicepresidenta ejecutiva de comunicaciones globales, Ashley Momtaheni, ambas iraníes, la esposa del príncipe Harry se une a las mujeres que han estado prendiendo fuego a sus hijabs o se cortan el cabello. La camiseta está disponible en Etsy a $30. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En un evento de hoy, Meghan habló sobre la revolución liderada por mujeres y niñas en Irán, el coraje y la valentía que muestran todos los días, y su liderazgo y defensa de los derechos humanos básicos: mujeres, vida, libertad. Como mujer iraní que huyó de su país de origen en busca de estas mismas libertades, no podría haber estado más agradecida por cómo elige, una y otra vez, defender a las mujeres de todo el mundo. Día de orgullo en Archewell, y especialmente para mí y Ashley Momtaheni", escribió Dayani en su cuenta de Instagram. Cabe recordar que la joven Mahsa Amini falleció en custodia de la policía tras ser detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo. Un hecho que desató una ola de protestas e indignación por todo Irán en contra de la ley de vestimenta para las mujeres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Meghan Markle envía poderoso mensaje a las mujeres en Irán con esta casual camiseta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.