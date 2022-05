¡Meghan y Harry celebran su aniversario! Recordamos sus momentos fashion más inolvidables Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Meghan Markle, Principe Harry Credit: Dia Dipasupil/Getty Images La pareja celebra su cuarto aniversario y nosotros aprovechamos para repasar algunos de los atuendos más sofisticados de Meghan Empezar galería En la mira Meghan Markle, Principe Harry Credit: Karwai Tang/WireImage En el 2017, la pareja anunció su compromiso y comenzamos a conocer a la futura duquesa. Para las fotos oficiales, optó por un vestido verde y un abrigo blanco. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Boda de ensueño Meghan Markle, Principe Harry Credit: BEN STANSALL/AFP via Getty Images Meghan y Harry se casaron el 19 de mayo del 2018 en el castillo de Windsor. Todavía recordamos el precioso traje minimalista que Clare Waight Keller de la casa Givenchy le diseñó para la ocasión. 2 de 7 Ver Todo Primer embarazo Meghan Markle, Principe Harry Credit: Karwai Tang/WireImage Durante su primer embarazo, la exactriz lució varios atuendos blancos. Al parecer este tono es uno de sus preferidos en materia de moda. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Estilo clásico Meghan Markle, Principe Harry Credit: Samir Hussein/WireImage Nos encantó ver la californiana llevando piezas al estilo de otras fashionistas de la realeza como Kate Middleton. 4 de 7 Ver Todo Vida privada Meghan Markle, Principe Harry Credit: Robert Kamau/GC Images Después de abandonar la casa real británica, vimos a la pareja portando atuendos más a su estilo personal en Nueva York– Meghan vistiendo un pantsuit rojo ancho y Harry un look casual. 5 de 7 Ver Todo Glamour total Meghan Markle, Principe Harry Credit: Dia Dipasupil/Getty Images Por supuesto, los padres de Archie y Lilibet siguen maravillando en la alfombra roja. ¿Recuerdas este vestido rojo que llevó Meghan en una gala en el 2021? 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diva moderna Meghan Markle, Principe Harry Credit: Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation En los juegos Invictus organizados por el príncipe Harry, Meghan dio lección de estilo con este atuendo blanco de Valentino. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

