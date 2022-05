¿Emegencia de moda? Megan Fox confiesa a estilista que rompió su traje para tener sexo con Machine Gun Kelly La artista envió un mensaje de texto preguntando a su asesor de vestuario si el traje era caro pues había tenido que cortarlo en la entrepierna para tener relaciones con su amado ¡Aquí te contamos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Que nada detenga la pasión parece, ser la consigna de Megan Fox, quien hace hasta lo impensable para complacer a su prometido Machine Gun Kelly. La actriz, de 36 años, compartió en su Instagram un carrusel de fotos y videos luciendo un enterizo azul brillante mientras estaba en Las Vegas para los Billboard Music Awards 2022. También fue en este mismo carrusel que Fox reveló que tuvo que modificar el modelito para participar en cierta actividad NSFW con Kelly, de 32 años. En una captura de pantalla de un hilo de mensajes de texto, la estrella de Jennifer's Body le preguntó a su estilista: "¿Era este atuendo azul caro porque acabamos de hacer un agujero en la entrepierna para poder tener sexo?" Megan Fox y Machine Gun Kelly Credit: Instagram/@meganfox En respuesta, su estilista escribió: "Te odio" junto con tres emojis risueños, antes de agregar: "Lo arreglaré". Fox y Kelly, que se conocieron mientras filmaban su película Midnight in the Switchgrass, anunciaron su compromiso en enero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kelly ofreció una actuación especial en los Billboard Music Awards este domingo en la noche, donde subió al escenario y dedicó su canción "Twin Flame" a Fox. "Escribí esta canción para mi esposa", dijo, lo que generó especulaciones de que incluso la pareja ya se había casado. Cerca del final de su emotiva actuación, Kelly, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, se tomó un momento para anunciar otra dedicatoria y dijo: "Y esto es para nuestro hijo por nacer". "Vete a dormir / Te veré en mis sueños / Esto lo cambia todo / Ahora tengo que liberarte", cantó, mientras el sonido de un latido seguía poco después. Kelly tuiteó sobre la balada después de la entrega de premios y escribió que "me rompió el corazón cantar el final de esa canción". Agregó en un segundo tweet: "Grabé Twin Flame hace 2 años hoy, la segunda mitad llegó un año después. Fue una hermosa casualidad poder cantarla para ti esta noche". En su primera entrevista conjunta como pareja, Fox llamó a MGK su "llama gemela" y dijo que habían sentido una conexión instantánea en el set. "Supe de inmediato que él era lo que yo llamo una llama gemela", dijo en ese momento en el podcast "Give Them Lala... With Randall. "En lugar de un alma gemela, una llama gemela es en realidad donde un alma ha ascendido a un nivel lo suficientemente alto como para que pueda dividirse en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo. Así que en realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Y le dije eso casi de inmediato, porque lo sentí de inmediato". Su identificación es tal que hasta coinciden en sus propuestas de moda a su llegada a diversos eventos. Pero si su pasión sigue tan desbordada no sólo tendrán que pensar en escoger tonos similares sino prendas más prácticas para no tener que recurrir a destrozarlas llevados por su incontrolable deseo. Seguro que ya sus estilistas estarán pensando en cómo asistirlos para evitar doble trabajo. ¿Qué opinas?

