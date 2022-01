Megan Fox y Machine Gun Kelly, una pareja conjuntada, sexy y a la última moda Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: Getty Images Los recién prometidos son una de las parejas que más conjuntada asiste a los eventos. Él con su estilo gamberro y original; ella, sensual y vanguardista, cada vez que aparecen juntos ¡sube la temperatura! Empezar galería American Music Awards 2020 Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: ABC Disney General Entertainment Content En la alfombra roja que fue su debut como pareja en la alfombra roja, los recién prometidos lucieron aberturas, collares de perlas y manicuras neón. Ella presumió un conjunto de falda y top en verde oscuro de Azzi & Osta y él un atuendo de Balmain. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio MTV VMAs 2021 Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: Kevin Mazur / Getty Images Casi desnuda con este vestido transparente de Mugler y tanga de pedrería a juego, la actriz posó junto a su amado, quien optó por un llamativo traje rojo de lentejuelas firmado por Dolce & Gabbana. 2 de 10 Ver Todo Fiesta post VMAs Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: REX Features/ Shutterstock Después de la ceremonia, la pareja asistió a una fiesta con otro set de conjuntos coordinados. Él con un pantalón estrecho en color morado, a juego con su camisa de lentejuelas de Valentino. Ella, con un minivestido plateado con un sensual abertura en el frente de Dolce & Gabbana. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Presentación UN/DN LAQR Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: Jerritt Clarck / getty Images Para presentar la marca de esmaltes para las uñas de Machine Gun Kelly, ambos vistieron de negro y unieron sus manicuras con una cadena. Fox, sexy como siempre, deslumbró con un conjunto de Givenchy y un llamativo collar de Loree Rodkin. 4 de 10 Ver Todo iHeart Radio Music Awards 2021 Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: Pihllip Faraone/ Getty Images Nos dejaron con la boca abierta en esta premiación en la que ella lució un bustier y un pantalón en rosa chicle satinado de Mach & Mach con tirantes de pedería y zapatos con brillos. Él apostó por unas bermudas plateadas, americana blanca con detalles rosados y metálicos y calcetines con rayas a juego con su amada. La manicura de él también coordinaba con el atuendo de Fox. 5 de 10 Ver Todo Billboard Music Awards 2021 Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: Rich Fury / Getty Images Fiel a su estilo provocador, la actriz mostró sus encantos en este vestido con aberturas y transparencias de Mugler, mientras que él también presumió piel y tatuajes con un esmoquin de Balmain abierto. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Visita a SNL Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: Gotham / GC Images Para salir de los estudios de Saturday Night Live en Nueva York, los tórtolos apostaron por el rojo.Él con un suéter de estrellas a juego con sus pantalones, ella con los labios carmesí y un conjunto en tonos cálidos y estampado de serpiente de LaQan Smith con una gabardina de Phillip Lim. 7 de 10 Ver Todo Cita romántica Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: Backgrid/ The Grosby Group Para disfrutar de una cena romántica en Santa Mónica, la pareja no dudó en vestir a juego con prendas de cuadros azules. 8 de 10 Ver Todo Post Gala del Met Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: Shutterstock Aunque él no acompañó a Fox en su debut en la gala del Met este año, después del evento sí asistieron juntos a una fiesta. La estrella presumió pierna con un vestido rojo con brillos de Dundas x Revolve, mientras que él apareció perfectamente coordinado con un chaqueta biker decorada con rosas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paseo nocturno Megan Fox y Machine Gun Kelly mejores looks Credit: The Grosby Group ¡HAy algo más mono que unos abrigos a juego? Solo si son acharolados como los suyos. La actriz optó por pantalones de mezclilla y tacones Balenciaga en fucsia bajo su gabardina Nour Hammour, mientras que Kelly se mantuvo monocromático dándolo todo en negro. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

