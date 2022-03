El último look de Megan Fox te recordará al sofá de tu abuelita y ella misma bromea al respecto La propia actriz ha compartido en sus redes una foto de su peculiar modelito estampado y una graciosa comparación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estilo de Megan Fox es sinónimo de sensualidad. En las últimas apariciones sobre la alfombra roja, la actriz ha apostado por arriesgados trajes con transparencias, brillos y siluetas ajustadas que dejaban poco a la imaginación y la han convertido en una de las estrellas más sexy del panorama. Además, su coordinación con su prometido, el cantante Machine Gun Kelly, también incluye grandes dosis de tejidos satinados, reveladoras aberturas y cortes vanguardistas que suben la temperatura. Pero su última elección de estilo quizá te recuerde a algo mucho menos glamoros como puede ser el sofá de tu abuelita. La protagonista de Jennifer's Body salió a pasear por Los Ángeles con un conjunto estampado con flores en tonos amarillos sobre fondo marrón de la firma británica Knwls compuesto por leggins acampanados y mangas largas a juego que combinó con un brasier de rejilla negro, un corsé de cuadros y una cinta en la cabeza de la misma tela. Como accesorios, unos zapatos transparentes que dejaban ver si pedicura verde neón, y un bolsillo de ante marrón. Megan Fox modelito sofá abuela Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group A pesar del corte sensual del corsé que dejaba a la vista su tonificado abdomen y la silueta ajustada del conjunto, el fuerte estampado de las prendas no gritaba precisamente "sexy" y la actriz de Transformers lo sabía. "Todas las abuelas tenían ese sofá", escribió la propia intérprete animando a sus seguidores a que deslizasen para ver la foto de un sillón con una tapicería muy similar al estampado de su atuendo. Megan Fox modelito sofá abuela Credit: Instagram Megan Fox "Al menos tú lo ha publicado primero" bromeba uno de sus seguidores. Otros fanáticos incondicionales le mandaron mensajes de apoyo como: "Este conjunto no tiene sentido pero es Megan Fox así que lo amo", "Puede que te estés disfrazando de sofá pero puedes sentarte en mí en su lugar mami" o "Sí pero ¿en cual preferirías sentarte?" son algunos de los comentarios que podemos leer en la publicación en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parece que la estrella esperaba que hicieran memes con esta comparación, tal y como sucedió con el vestido de Givenchy con guantes que lució Kim Kardashian en la gala del Met de 2013 y simplemente quiso adelantarse a la broma. ¿Qué les parece su conjunto? ¿Se convertirá en tendencia el estampado "sofá de abuelita"? ¡Esperamos que no!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El último look de Megan Fox te recordará al sofá de tu abuelita y ella misma bromea al respecto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.