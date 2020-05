Los salones de belleza reabrirán con estas medidas de seguridad Mira las medidas de seguridad que implementarán los salones de belleza y peluquerías a partir de ahora By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Te acuerdas de lo bien que te sentías un viernes por la tarde haciéndote el pelo en el salón de belleza? No sufras, ese momento volverá y cada día está más cerca, aunque todavía no se sabe cuándo. Pero eso sí, la vuelta a las peluquerías será diferente y con medidas de prevención y seguridad especiales, según indican los expertos. Desde el salón de belleza Sean Donaldson Hair de Miami nos han comunicado algunas de esas medidas de precaución que se implementarán una vez vuelvan a abrir sus puertas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las medidas que más llama la atención es que se tomará la temperatura tanto de los clientes como de los empleados del salón al entrar. También se limitarán las citas para que solo haya un cliente en la silla en el salón. Además los peluqueros llevarán guantes y protectores de cara con pantallas de plástico, habrá desinfectante de manos en cada silla y todas las superficies se limpiarán cada 30 minutos. Si se te olvida llevar una máscara de tu casa se te facilitará una en el propio salón. Por su parte en estos salones de Florida están ofreciendo también citas virtuales con sus expertos en cabello en las que puedes consultar con ellos directamente todas tus dudas sobre coloración, desde cómo mantener tu color a cómo cambiarlo tú misma, e incluso de cortes y peinados. "En estas citas virtuales se pueden dar consejos de bases de fórmulas de coloración, consejos para peinarte si tienes el pelo corto o larfo y también consejos en cómo cortarle el pelo a tu novio con maquinilla eléctrica", cuenta Sean Donaldson. "Son consejos para soluciones temporales y cómo aprovechar al máximo lo que tienes, ¡hasta que volvamos a abrir!".

Los salones de belleza reabrirán con estas medidas de seguridad

