Las medias tipo faja que que aman famosas como Shakira, JLo y Karol G Este es el secreto detrás de las piernas perfectas y el estómago plano de las celebridades. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los detalles que las artistas tienen que tener en cuenta a la hora de caminar por la alfombra de alguna premiación o evento importante, o cuando tienen que subirse a un escenario, en especial cuando quieren lucir prácticamente perfectas ante los ojos de sus fanáticos. Si bien el vestido, los zapatos, el maquillaje y el peinado son los detalles más importantes y los que más se aprecian a simple vista, para muchas famosas, una buena faja o medias especiales son igual de importantes. No es un secreto que la mayoría de las celebridades, en especial las que tienen más curvas, son amantes de las fajas de marcas como Spanx o Skims, pero en este caso vamos a hablar de las medias que por años han sido el secreto de las artistas para que las piernas se vean más recogidas y muy tonificadas. Este tipo de medias tiene un material bastante fuerte en la parte de arriba lo que hace que deje el estómago superplano y de mientras que levanta las pompis. De hecho, JLo acaba de usarlas en la más reciente fiesta de la premier de su nueva película Shotgun Wedding. Karol G, Beyonce, Shakira y Gloria Trevi también son fanáticas de estas medias y siempre las llevan cuando están en el escenario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez 2019 iHeartRadio Fiesta Latina - Show Credit: Theo Wargo/Getty Images for iHeartRadio Shakira Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Karol G 2022 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 3 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella Por suerte, las medias están al alcance de todas y les podemos sacar muchísimo provecho. Las puedes usar debajo de los jeans o leggings si quieres que las piernas luzcan más firmes y estilizadas. Obviamente también las puedes llevar con un vestido corto o con faldas, dependiendo a dónde vayas. Las piernas lucirán más parejas y casi perfectas. De día serían muy obvias y no se verían tan bien, pero de noche es posible que pasen desapercibidas. Aquí te mostramos algunas opciones. medias de las famosas Credit: Cortesía Neon 40 Tights, de Wolford. $55. bloomingdales.com medias de las famosas Credit: Cortesía Medias de nailon ultra brillantes, de Capezio. $14. amazon.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las medias tipo faja que que aman famosas como Shakira, JLo y Karol G

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.