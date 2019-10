#MeTime: propósitos de belleza y bienestar para ser tu mejor tú By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía de las marcas Olvídate de las listas restrictivas y negativas y piensa en nuevos y buenos propósitos que puedes incluir fácilmente en tu rutina para vivir una vida más sana, plena, activa y, ¿por qué no? ¡Divertida! Empezar galería Dale a tu piel un respiro zen Image zoom Cortesía de la marca Incorpora un paso calmante a tu rutina para mimar la piel estresada y mantener los granitos a raya. Skin Meditation, de Knours. $36. knoursbeauty.com Advertisement Advertisement Conecta con la diosa que llevas dentro Image zoom Cortesía Good Move NY Deja a un lado las pesas y prueba una actividad física diferente, como la clase de baile Hot Bitch en el estudio Good Move, en Nueva York, para sentirte empoderada, libre y sexy a la vez que haces ejerecicio. goodmovenyc.com Organízate Image zoom Cortesía de la marca Esta guía te ayuda a organizar tu rutina, siempre con un enfoque en el pensamiento positivo, mindfullness y crecimiento personal. The Happiness Planner. $26. thehappinessplanner.com Advertisement No más plástico Image zoom Comprométete con el medio ambiente a reducir o no utilizar más plásticos de un solo uso, como las pajitas de las bebidas, sustituyéndolas por una metálica como esta que además incluye un detalle en cuarzo rosa. Concédete un homenaje al día Image zoom Cortesía de la marca Nada como un baño relajante para terminar el día dándote un premio por el duro trabajo. Ponle un toque aún más placentero a la experiencia con unas sales de baño con aromas como este con valeriana, célebre por sus propiedades relajantes, y sándalo australiano. G.Nite Bedtime Bath Soak, de Goop Beauty. $35. shop.goop.com Pon un "ohm" en tu vida Image zoom Getty Images Son muchos los estudios que confirman los beneficios de la meditación para todos los aspectos de nuestra vida, desde la salud física, a la gestión del estrés y el estado de tu piel. Incluye este paso en tu rutina cada mañana, aunque sea cinco minutos, y notarás la diferencia. Hay muchas aplicaciones, como Headspace, una de las más populares, y espacios en los que puedes aprender y practicar. En Nueva York te recomendamos Inscape, en la zona de Flatiron. inscape.life Advertisement Advertisement Advertisement Cambia a un aroma puro Image zoom Cortesía de la marca Si evitas químicos que pueden ser dañinos en tu dieta y en tu rutina beauty, pásate al perfume natural. Douglas Little, el perfumista de Gwyneth Paltrow, ha creado Heretic, una línea con solo ingredientes naturales que te va a enamorar. Flor Gasm Eau de Parfum. $65. hereticparfum.com Mantén la flora a raya Image zoom Cortesía de la marca Recupera y protege tu flora intestinal, absolutamente clave para mantener una buena salud y, sí, determinante para mantener tu piel más joven y luminosa más tiempo, con esta guía de recetas de lo más apetecible y healthy. thebeautychef.com Cuídate de dentro hacia fuera Image zoom Cortesía de la marca Así como cada mañana aplicas tu serum, hidratante y protector solar, la última moda es añadir a tu rutina un boost extra en forma de cápsula con vitaminas y todo lo que tu piel necesita para estar tan luminosa como una celebrity en la alfombra roja. Suplemento Red Carpet, de Hum. $25. humnutrition.com Advertisement Advertisement Advertisement Esencialmente Image zoom Cortesía de la marca En aromaterapia a cada aroma se le asocia unas capacidades curativas, como el aceite esencial de árbol de té al que se atribuye la capacidad de ayudar a tu sistema inmune y protegerte de infecciones y también estrés. Tea Tree Essential Oil, de Wow Skin Science. $11,95. buywow.com Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

