Mayrín Villanueva muestra su rostro sin maquillaje ¡Wow! Tienes que ver lo radiante y espectacular que luce la piel a la actriz a sus 50 años. ¿Cuál es su secreto? ¡Aquí te decimos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayrín Villanueva no solamente es una mujer exitosa y talentosa, sino también que tiene una belleza natural. La actriz se mostró sin maquillaje y sin filtro en una foto de su vida cotidiana a través de sus redes sociales. Villanueva, quien se encuentra promocionando su protagónico en la nueva telenovela Vencer la ausencia, junto Ariadne Díaz, Alejandra Barros y la adolescente María Perroni, compartió un corto video en sus historias de Instagram en el cual muestra cómo le quedó la cara tras hacerse un facial. En el clip, la esposa del guapísimo actor Eduardo Santamarina compartió con sus más de 2 millones de seguidores uno de sus secretos para lucir más joven. Aseguró que no solo se enfoca en tratar la flacidez en la piel del rostro, sino también en otras zonas del cuerpo como las manos, piernas, rodillas y codos. Mayrin Villanueva Credit: Instagram / Mayrin Villanueva No es la primera vez que la protagonista de exitosas producciones como Mi corazón es tuyo y Si nos dejan presume su belleza natural. La actriz es activa en las redes sociales y constantemente abre las puertas de su hogar a su público para compartirles imágenes de momentos especiales que pasa con su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué día más especial. Los amo tanto. Gracias por esta fiesta de 50 años", escribió en octubre del año pasado en un retrato con sus hijos y esposo en la celebración de sus 50 primaveras. ¿Será que los 50 son los nuevos 40? ¡En este caso, así es!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mayrín Villanueva muestra su rostro sin maquillaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.