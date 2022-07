El look del día - julio 13, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mayrin Villanueva Credit: Instagram/Programa Hoy Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Selena Gómez, Mayrín Villanueva y Clarissa Molina son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz Credit: Instagram/Aleyda Ortiz La presentadora lució más esbelta que nunca con este coqueto minivestido verde. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Para la más reciente edición de El gordo y la flaca (Univision), la presentadora eligió este hermoso conjunto fucsia de pantalón y top tipo esmoquin. 2 de 9 Ver Todo Cynthia Urias Cynthia Urias Credit: Instagram/Cynthia Urias La presentadora mexicana presumió sus largas piernas con este conjunto de pantalón corto y chaqueta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Instagram/Kylie Jenner La socialité se enfundó en este sexy minivestido de cuero para tener una cita romántica con su pareja. 4 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Nos encantó este conjunto estampado de falda maxi y crop top que portó la actriz. Es perfecto para el verano. 5 de 9 Ver Todo Mayrín Villanueva Mayrin Villanueva Credit: Instagram/Programa Hoy La talentosa actriz llegó a los estudios del programa Hoy (Televisa), con este hermoso vestido fucsia strapless, de Zara, que combiunó con zapatos negros y ondas playeras en su melena. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicole Suarez Nicole Suarez Credit: Instagram/Nicole Suarez Regia lució la presentadora de noticias con este ceñido vestido verde botella. 7 de 9 Ver Todo Itatí Cantoral Itati Cantoral Credit: Instagram/Itatí Cantoral Con este fabuloso traje verde de lentejuelas, disfrutó la actriz de la boda de un familiar 8 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez Credit: Neil Mockford/GC Image Captamos a la actriz y cantante en las calles de Londres ataviada con este minivestido amarillo que le sentaba de maravilla a su figura. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

