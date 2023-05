¡Deslumbrante! Mayeli Alonso renovó su piel con este facial hecho en casa por una experta La mexicana lució radiante luego de realizarse un tratamiento facial y nos comparte el proceso con todos los detalles ¡mira aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayeli Alonso no pierde la oportunidad de invertir valioso tiempo en el cuidado de su apariencia de la cual se siente muy orgullosa. La semana pasada nos sorprendió durante una entrevista que concedió en el show Siéntese quien pueda con la revelación de la malformación con la que nació en su rostro y que fue corregida en su infancia. "Yo nací con un ojo más pequeño que el otro", reveló al aire. "Gracias a Dios mis padres tenían dinero para operarme a los 3 años, si no toda mi vida me hubieran hecho 'bullying'", confesó. Pocos días después y mediante este video nos compartió sin miedo todos los detalles del facial que ella califica como "maravilloso" y que fue realizado en su casa con una esteticista latina certificada conocida como La Madrina quien creó su compañía GFacials. "Todo mundo me ha preguntado por qué mi maquillaje se ve tan lindo en televisión y les voy a contar el secreto", nos dice en su publicación. "Tengo una amiga que me hace faciales semanales y créanme que para mí es muy importante". La empresaria revela que tenía varios problemas en la piel: "Ojeras, manchitas al lado de los pómulos, piel muy seca". Su esteticista quien la visita cada semana le hace un exámen de su rostro, un masaje linfático y limpia su cutis a fondo: "Me encanta que me limpie, así como lo ven en el video, me quita los puntos negros y aunque duele un poquito es necesario", afirma Alonso. "Me siento feliz y lo recomiendo al cien por cien", continúa. "¡Es el mejor cambio que he hecho!", reitera. "¡Mi piel ha cambiado de la A a la Z!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esteticista también compartió un vídeo en el que muestra su travesía hasta la casa de Mayeli para hacerle su facial con todos los equipos. Alonso lleva buen tiempo como empresaria dedicada a la salud y el bienestar con su marca Evolution Fit donde ofrece suplementos naturales, así como orientación sobre cómo tomar buenas decisiones en materia de estilo de vida como comer sano y hacer ejercicio, entre otros. Sus suplementos son producidos y empacados en Estados Unidos y están diseñados para ser altamente efectivos e igualmente saludables para ayudar a lograr los objetivos de belleza, cuerpo y bienestar. Y así, obsesionada con el bienestar fuente de belleza desde el interior, Alonso aconseja cuidados diarios que todas podemos hacernos desde casa y que empiezan con prioridades tan básicas como aplicarse un protector solar a diario y más en esta época de verano. ¡Buen truco! y vamos a ponerlo en práctica.

