Mayeli Alonso confiesa que nació con una malformación en el rostro La empresaria compartió en el show ¡Siéntese quien pueda! que gracias a que sus padres pudieron operarle cuando tenía 3 años, no sufrió bullying en la infancia y adolescencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayeli Alonso es la invitada especial de esta semana en el programa ¡Siéntese quien pueda! conducido por Julián Gil, que ahora se emite por Univisión, donde hizo unas sorprendentes revelaciones. La exesposa de Lupillo Rivera estaba debatiendo con los panelistas del show sobre una ley aprobada por el gobernador del Estado de Matto Grosso do Sul de Brasil, que proporciona cirugías estéticas gratuitas a los niños y niñas que sufren bullying era las escuelas, a través de la red de salud pública del país. Fue entonces cuando la empresaria compartió que ella misma nació con una malformación y que ve bien las cirugías estéticas en menores, siempre que mejoren la salud y bienestar emocional de las personas. Mayeli Alonso malformación rostro ojo Credit: Instagram "Yo nací con un ojo más pequeño que el otro. Gracias a Dios mis padres tenían dinero para operarme a los 3 años, si no toda mi vida me hubieran hecho bullying", confesó la mexicana, y agradeció que sus padres pudieran operarla a tiempo para evitar que se metieran con su aspecto durante la infancia y adolescencia. Aunque en el plató del show lo panelistas tenían opiniones diversas sobre el asunto, doctores estéticos de todo el mundo se han pronunciado en contra de esta medida que someterá a niños a operaciones como reducción mamaria, rinoplastia, otoplastia ("pegado" de orejas) o intervenciones para corregir el estrabismo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La exconcursante de La casa de los famosos también tuvo tiempo para elogiar el último desfile de Dior, que se celebró en Ciudad de México, y donde la directora creativa de la firma francesa Maria Grazia Chiuri, contó con la colaboración de artesanos indígenas de Oaxaca, Puebla y Chiapas para la confección de las prendas. Además, reunió a muchas caras conocidas como Yalitza Aparicio, Esmeralda Pimentel, Karla Souza o Aislinn Derbez. "Tenemos que normalizar más el ver a personas mexicanas, personas latinas, en medio de campañas tan grandes. Lo único que nos queda es aplaudirlo para que otras marcas se inspiren en la belleza mexicana, que tenemos mucha riqueza, tenemos que apoyar eso", afirmó la emprendedora. Aunque los integrantes del show estaban de acuerdo con ese mensaje de empoderamiento de la cultura mexicana, algunas panelistas como Kerly Ruiz, destacaron que el reivindicar los feminicidios durante el desfile -al fila de la pasarela salieron 20 modelos portando vestidos blancos con mensajes bordados en rojo de la artista visual feminista Elina Chauvet quien combate la violencia de género- no fue más que una estrategia de marketing y por lo tanto, una banalización de este grave problema.

