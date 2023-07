El look del día – julio 20, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería la materialista Credit: IG/la materialista Ariadne Díaz, Chiquibaby y La Materialista son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ariadne Díaz Ariadne Diaz Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La actriz optó por el negro con un look monocromático en la premiere de "Vaselina" en CDMX. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Muy cool y moderna lució la presentadora con un jean con diseños estilo graffiti y un crop top verde. 2 de 7 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby ¡Qué guapa! La presentadora eligió un look asimétrico en un tono lila que complementó su cabello rubio de maravilla. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: IG/Jessica Rodriguez Siguió la tendencia Barbiecore en Puerto Rico con esta prenda fucsia y sandalias a juego. 4 de 7 Ver Todo La Materialista la materialista Credit: IG/la materialista Presumió su tonificado abdomen con un conjunto lila adornado con pedrería de crop top y minifalda sensual. 5 de 7 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza La exmiss Universo mexicana impactó en las redes con esta propuesta rosa y blanca que la hizo lucir como toda una muñeca. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy Credit: Splash News/The Grosby Group Vimos a la actriz de raíces argentinas vistiendo un look casual de top asimétrico, falda plisada a juego y botas negras. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

