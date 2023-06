El look del día - junio 27, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Eva Longoria, Sara Corrales y La Materialista son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Eva Longoria El look del día Credit: Pierre Suu/WireImage La actriz dijo presente en el desfile de Jacquemus en París, junto a otras celebridades como Karol G, donde la vimos presumir este original traje blanco de líneas limpias y chaqueta cruzada que acompañó de un minibolso en color salmón. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Lourdes Stephen El look del día Credit: Instagram La conductora de Al rojo vivo (Telemundo) se vio muy favorecida con este ceñido traje azul turquesa por debajo de la rodilla que acompañó con tacones metalizados. 2 de 8 Ver Todo La Materialista El look del día Yameyry Infante, mejor conocida como La Materialista es la ganadora de Elige a tu Bello 2023, y compartió con sus seguidores esta imagen en la que luce un diseño de Suzelle Taveras para Bride To Be, corto por delante, largo por detrás y con una abertura en el abdomen. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Chiky Bombom El look del día Credit: Instagram Muy elegante la conductora posó con este original traje de dos piezas, de pantalón azul cielo y chaqueta bicolor azul y blanca, que combinó con un top de inspiración lencera y zapatos nude en el plató de Hoy día (Telemundo). 4 de 8 Ver Todo Ela Velden El look del día Credit: Instagram La actriz visitó Despierta América (Univisión) para promocionar su nueva serie Senda prohibida, que se emite por Vix portando unas bermudas satinadas verdes, cropped top claro y una camisa abierta de gasa con bolsillos. 5 de 8 Ver Todo Sara Corrales El look del día Credit: Entrefam/The Grosby Group Así de guapa vimos a la actriz en la Gala de Grandeza Hispana Internacional Awards celebrada en Ciudad de México, con un vestido negro con aberturas en el frente que combinó con zapatos de punta con brillos y varias piezas de joyería Bulova. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo El look del día Credit: Instagram La conductora nos sedujo con este pantalón de color oro rosa que combinó con sandalias de plataforma del mismo tono y un original top negro con el borde "derretido". 7 de 8 Ver Todo Carolina Sarassa El look del día Credit: Instagram La periodista presumió a su princesa ataviada con un vestido de rayas azules y blancas, con un volante oversized en el cuello y flores de colores en la fada que lució con sandalias planas de color beige amarradas al tobillo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

