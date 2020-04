Mason Disick el hijo de Kourtney Kardashian en pelea con uno de los vlogueros más famosos A sus 10 años el niño ya se ha visto envuelto en varias peleas cibernéticas By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin duda, La familia Kardashian/Jenner es una de las más conocidas del mundo y todo gracias a las vidas de las atrevidas y controversiales hermanas. Y es que desde que empezaros a hacer su popular show de telerrealidad Keeping Up with the Kardashian, las chicas se convirtieron en el modelo a seguir para muchas mujeres que quieren no solo lucir como ellas, sino también seguir sus pasos en cuanto a los negocios se refiere. Ahora bien, en este momento todas, con excepción de Kendall Jenner, todas ya tienen hijos, una nueva generación que pronto las echará a un lado para convertirse ellos en los protagonistas de la noticia. De hecho, el mayor de los primos ya acapara titulares y está causando controversia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que el pequeño, de 10 años y hijo mayor de Kourtney y Scott Disick, a tan corta edad ya se ha visto ocupando titulares y no precisamente por algo bueno. Hace poco su mamá borró su página de Instagram porque hizo una transmisión en vivo dónde compartió algunas cosas privadas de la familia, en especial de la vida de Kylie. Ahora el niño se ve nuevamente en el ojo del huracán debido a un comentario que hizo acerca de Jeffree Star, uno de los vlogueros más famosos. Image zoom Todo empezó durante un video en vivo que realizó el menor junto a la vloguera Adison Rae, quién le preguntó a Disick acerca de su creador de videos de maquillaje favorito. “Bueno yo realmente no veo videos de maquillaje en Youtube, pero creo que es James [Charles]. Él es muy nice”, dijo el niño durante la transmisión en vivo en la que también agregó, “Jeffree Star es un gran engreído”. Y como Star, quien de hecho es bastante controversial y nunca se queda callado, no dudo en responderle al pequeño. “Hace 6 años, yo tenía $500 en mi cuenta de banco”, escribió Star, fundador de Jeffree Star Cossmetics, en un Tweet que ya fue borrado. “Quizás él está confundido con sus propios privilegios versus los míos que han sido por mi propio esfuerzo. Espero que su papá le enseñe eso pronto”. Advertisement

