En nuestra edición de noviembre, ahora a la venta, decidimos dedicarle un artículo a este problema dermatológico que se ha extendido desde que usamos mascarillas habitualmente, debido a la situación de la pandemia de Covid-19. Un tema que hemos expandido en nuestra versión digital dada la demanda de consejos por parte de las personas que sufren esta dolencia. Mask-Né es un término que se ha extendido en los últimos meses para denominar los brotes de acné que sufrimos por el uso de mascarillas. Un tipo de acné también llamado mecánico que la doctora Carolina Martínez, dermatóloga de celebridades como Fabián Ríos o Carmen Villalobos, nos ayuda a comprender mejor y prevenir su aparición. Image zoom Credit: Cortesía Dra. Carolina Martínez La doctora Carolina Martínez con la actriz Carmen Villalobos en su consulta en Colombia. "Es una afección de piel producto del uso continuo del cubrebocas o mask face, pero que ya era conocido hace unos años a nivel de deportes, específicamente entre los jugadores de fútbol americano", explica Martínez, quien es experta en el manejo clínico y quirúrgico de las enfermedades de uñas, piel y cabello. "Se presenta en piel acnéica mixta y grasa con una apertura de poros similar a una placa de petri en donde los cultivos de bacterias malas, sumado al maquillaje, el mal uso de las mascarillas y el sudor, ocasionan una disbiosis microbiana en la piel", asegura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué significa esto? Que bajo la mascarilla sube la temperatura, la piel no respira y la suciedad, la propia grasa de la dermis y los restos de maquillaje crean un caldo de cultivo óptimo para la aparición y propagación de las bacterias causantes del acné. ¿Cómo podemos evitar su aparición? Adoptando una rutina de belleza diaria con productos efectivos pero respetuosos con la barrera natural de tu piel y siguiendo estos seis consejos: 1.Antes de usar el cubrebocas se recomienda lavar el rostro. Preferiblemente usa un limpiador suave, que contenga ácido hialurónico o vitamina C en un formato de textura ligera. Image zoom Credit: Cortesía Limpiador Lipikar Wash AP+ Moisturizing Body and Face Wash, de La Roche-Posay. $14.99. laroche-posay.us 2. Dile ¡no! a los jabones en barra y más si dentro de sus componentes está la sosa caústica. Evita también los exfoliantes, porque se comportan como abrasivos, ocasionando mucha sensibilidad en la piel. Si estabas acostumbrada a usar cepillos faciales, debes guardarlos si tienes síntomas de acné mecánico. 3. La hidratación es un paso clave. Busca humectante livianos no cremosos, preferiblemente tipo serum, lociones o geles para evitar la obstrucción de la piel. Image zoom Credit: Cortesía de la marca Crema hidratante Tasmanian Spring Water Hydration Boost Cream, de Sand & Sky. $49.90. sandandsky.com 4. Si eres mujer con tendencia al acné, debes evitar el uso de maquillajes o comprar de tipo no comodogénico. Image zoom 5. Incluye en tu dieta alimentos ricos en omega 3 para tener la piel saludable. Este componente natural lo encontramos en el aguacate, los mariscos, huevo, aceite de oliva, salmón. Todos estos alimentos tienen propiedades antiinflamatorias que nos permiten producir un sebo bueno, ideal para la protección de agentes externos en nuestro rostro. 6. Busca mascarillas de tela de origen natural. Si no usas de las desechables, opta por materiales como el algodón, que permiten respirar a la piel. Image zoom Credit: Cortesía Mascarilla de algodón que colabora con artesanos colombianos afectados por la pandemia, de Adriana Castro. $35. adrianacastro.co

