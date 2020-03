Diseñador de ropa canina ahora hace mascarillas con frases latinas Además de venderlas, el joven también las regala a los más necesitados By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos tiempos de incertidumbre hemos visto cómo muchos se han unido para aportar su granito de arena ante la crisis y sobretodo hemos visto como las marcas de moda y belleza más importantes no han parado de trabajar para ayudar a los miles de trabajadores de la salud que están poniendo sus vidas en riesgo para salvar la de otros. Además de las grandes empresas, también hay personas que no tienen tantos recursos y aún así han decidido ayudar como pueden. Tal es el caso de una periodista dominicana que ahora se ha dedicado a hacer mascarillas para regalar en los hospitales. Otro que también está dedicando su tiempo a hacer lo mismo, pero de una manera muy cool y divertida es Miguel García, diseñador y estilista de mascotas, quien debido a la situación se vio forzado a cerrar su tienda de ropa para perros y dedicar su tiempo libre a confeccionar originales mascarillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Debido al problema que estamos teniendo por el coronavirus me tocó cerrar mi negocio y se me ocurrió subir una fotografía [de una mascarilla] en el último día que estábamos supuestos a estar abiertos”, dijo García durante una entrevista con Gelena Solano para El gordo y la flaca (Univisión). “En este momento como pueden ver estoy cortando de manera masiva para poder suplir todas las órdenes que tengo. Me han llegado de todos lados. No se si me pueda dar abasto”. Pero lo más cool de su iniciativa es que las mascarillas, hechas de tela de algodón, tienen frases típicas de diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo, como un chin, ta jevi, parce, bacano y quiubole, al igual que otras más generales y e inspiradoras como, NY se levanta, I will survive. Además, García también ha podido donarlas en hospitales y a personas que no tienen para comprarlas. “Las mascarillas las tengo a la venta por $15. Pueden hacer sus propias frases”, dijo García, cuya tienda se encuentra en Queens. “Lo importante de esto es que gracias a que la gente las compra puedo donarle las mascarillas a otras personas envejecientes que están necesitando o que no pueden comprar o porque no hay, porque simple y sencillamente no las encuentras en ninguna parte”. Para más información entra a su cuenta de Instagram @Dalilaspetgrooming Advertisement

