Esta mascarilla reutilizable deja la piel más firme y rellena en solo diez minutos

No es secreto para nadie que las mascarillas están entre los productos de belleza más importantes para el cuidado de la piel. Y es que son muy eficientes a la hora de depositar las vitaminas e increíbles beneficios en la piel. Lo mejor es que puedes usarlas de acuerdo con tus necesidades. Existen mascarillas que ayudan a emparejar la piel, a mejorar las líneas de expresión, a bajar la inflamación, combatir el acné y para todos esos problemitas que a todas nos achacan. Si bien las más populares del momento son las sheet masks, existe una que está causando sensación, no solo por los beneficios que aporta, sino también porque es reusable. Hablo de Cryo-Recovery Lifting Face Mask, de Charlotte Tilbury, una mascarilla muy innovadora que promete dejarte el rostro rejuvenecido. Este producto está inspirado en la crioterapia y la acupresión antigua para hacer que la piel se sienta y vea más firme y rellena. Además, hace que los poros sean menos visibles y que el rostro luzca más fresco y juvenil, mientras reduce la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está hecha de silicona y pequeñas cuentas de metal que se enfocan en la parte de arriba de las cejas para mejorar la tensión, al igual que otros bolsillos de cuentas que se enfocan en la barbilla, la frente, las mejillas y en los pliegues nasolabiales. mascarilla reusable, charlotte tilbury Credit: Cortesía Solo tienes que ponerla en el congelador por 30 minutos justo antes de usarla y la dejas puesta por unos 10. Al retirarla, puedes aplicar tus productos de belleza. Vas a sentir que te hiciste un facial en un spa. ¡Es increíble! La Cryo-Recovery Lifting Face Mask, de Charlotte Tilbury cuesta $55 y la encuentras en sephora.com

