Esta es la mascarilla perfecta para mimar tus pies ahora que no puedes ir a hacerte la pedicura By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En este momento en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos muchas personas se encuentran haciendo cuarentena por culpa del coronavirus. El caos que ha causado el virus también ha hecho que tanto restaurantes como atracciones públicas permanezcan cerrados, al igual que salones de belleza y spas. Algo que ha forzado a muchas chicas a hacerse las uñas y el pelo en casa. El problema es que, aunque para algunas esto resulta fácil, para otras es casi misión imposible. Por eso en este momento todas andan en busca de tips para poder seguir luciendo regias en casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las cosas que lamentablemente no se pueden hacer en este momento es una pedicura. Y es que, si bien es más fácil hacerse el pelo o quizás pintarse las uñas, arreglarse los pies ya es otra materia, en especial para las chicas que sufren de uñas encarnadas o que los tienen muy resecos. Pero mientras termina todo esto hay que buscar la manera de lucir bien y darnos un poquito de cariño. Por eso una mascarilla para los pies cae como anillo al dedo. Nosotras encontramos una supercool y efectiva que seguro sacará a muchas de apuro. Hablamos de la Foot Smoothing Mask, de Dr Jart+. Esta es una mascarilla parecida las sheet masks que usamos en el rostro y los guantes hidratantes que usamos en las manos. Este increíble producto está inspirado en los tratamientos profesionales para los pies y utiliza una tecnología de termoterapia para suavizar los pies con una infusión de esencia hidratantes. Image zoom Cortesía Es ideal para los pies que se están superresecos y se sienten duros, muchas veces por falta de una pedicura. La debes dejar puesta por unos 20 minutos. Vas a sentir una sensación de hormigueo al principio, pero no debes preocuparte porque es normal. Cuando te la retires notarás unos pies más suaves e hidratados. La Foot Smooting Mask, de Dr Jart+ cuesta $12 y la puedes conseguir en Sephora.com. Advertisement

Close Share options

Close View image Esta es la mascarilla perfecta para mimar tus pies ahora que no puedes ir a hacerte la pedicura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.