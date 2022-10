Cuando usas esta mascarilla sientes que te estas haciendo un facial en el spa Tiene ingredientes como microalgas y vitamina C, entre otros muy importantes tener una piel radiante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que las mascarillas están entre los productos de belleza más importantes. Y es que estas son muy eficientes a la hora de depositar las vitaminas y otros increíbles beneficios en la piel. Lo mejor es que puedes usarlas de acuerdo con tus necesidades porque existen mascarillas para todo. Están las que ayudan a emparejar la piel, otras que mejorar la apariencia de las líneas de expresión o bajan la inflamación y las que combaten el acné. La realidad es que no pueden faltar en tu colección de belleza. Si bien las más populares del momento son las sheet masks, las que vienen en el envase clásico siguen siendo de las mejores y la verdad hay mucho de dónde escoger. Entre esas mascarillas que sí funcionan y valen mucho la pena tratar está la Glass & Glow Megawatt Glow Pro-facial, de Beautybio, un producto que en pocos minutos hace maravillas por tu pie. Está compuesta con potentes ingredientes como las microalgas, que contienen péptidos, aminoácidos y betacarotenos que ayudan a minimizar la rojez y a que la piel luzca más pareja. Además contiene vitamina C que disminuye la hiperpigmentación, combate las arrugas y deja el rostro radiante. Al igual que agua de mar que ayuda a la piel a mantenerse hidratada y a combatir los radicales libres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mascarilla, Beautybio Credit: Cortesía Cuando usas esta mascarilla, que tiene dos pasos, sentirás que te estas haciendo un facial en casa y no podrás creer lo saludable y radiante que luce tu piel. Es de esos productos que todas debemos tener. La Glass & Glow Megawatt Glow Pro-facial, de Beautybio, cuesta $69 y la encuentras en ulta.com

