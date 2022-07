Probé la mascarilla favorita de las famosas y esto fue lo que pasó ¡Wow! Ahora entiendo por qué las famosas no pueden vivir sin este producto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las mascarillas son sin duda uno de los productos más necesarios y efectivos de nuestra rutina de belleza. Y es que hay que admitir que nada como aplicarnos una mascarilla por unos 15 0 20 minutos para lograr, de inmediato, que nuestro rostro luzca más hidratado, luminoso y sin ninguna inflamación. Usar una mascarilla, es la manera más rápida de revitalizar la piel seca y opaca. Para que esta haga un mejor trabajo en la piel, es recomendable lavar bien la cara y usar un exfoliante. Es recomendable hacerlo dos o tres veces por semana. Yo soy adicta a todo tipo de mascarillas, pero en especial a las sheet masks porque son fáciles de aplicar, te dan lo que necesitas en poco tiempo, las hay para todas los gustos y necesidades, y además, son perfectas para cuando te vas de viaje o para usar durante tu vuelo. Si bien hay muchísimas opciones en el mercado y muchas de ellas hacen un excelente trabajo, tengo que confesar que son pocas las que se han convertido en mis favoritas. Entre esas están las de la marca 111Skin, una marca inglesa que está causando sensación entre las famosas, incluyendo Kim Kardashian, Margot Robbie y Priyanka Chopra, entre muchas otras. A mi me encantan todas las mascarillas de la marca, pero mi favorita es la Sub-Cero De-puffing Energy Mask porque cada vez que la uso mi rostro luce increíble. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN mascarilla facial Credit: Cortesía Este producto fue diseñado para acelerar la circulación, algo que es excelente para la producción de colágeno. Además, desinflama el rostro y se deshace de la la piel cansada y opaca. Cuando la uso me la dejo puesta hasta por 30 minutos y el resultado es simplemente espectacular. Su ingrediente principal es la cafeína, por eso funciona muy bien a la hora desinflamar y disimular las líneas de expresión. Además, lo deja más tonificado y fresco. Es realmente buenísima. La Sub-Cero De-Puffing Energy Mask cuesta $32 y la puedes comprar en nordstrom.com

