La potente mascarilla que salvó mi cabello durante las vacaciones Este producto está formulado especialmente para restaurar el cabello seco y maltratado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que el pelo se maltrata más durante los meses de verano y también durante las vacaciones. Y es que cuando estás fuera de casa el cabello tiende a maltratarse más por los factores del medio ambiente, la temperatura y por claro, el estar constantemente saliendo y disfrutando de actividades al aire libre. Es por eso por lo que es necesario usar productos que protejan y hidraten el cabello durante esos días, especialmente si tienes un color claro o highlights. Para las latinas el cabello siempre ha sido muy importante y por eso no escatimamos en gastos ni recursos para tenerlo saludable y brilloso. Es por eso es por lo que en mis más recientes vacaciones procuré llevarme un tratamiento potente que no solo protegiera mi pelo, sino también que lo mantuviera superhidratado. Hablo del Nutritiv Mask for Severly Dry Hair, de Kérastase, un producto que llenó todas mis expectativas y me dejó encantada. Esta mascarilla está hecha especialmente para el cabello superseco y maltratado y da resultados casi inmediatos. Está formulada con resina de benjoin, que hidrata el cabello profundamente, compuesto de irisome 4600 PPM, que restaura la hebra del cabello y evita que se reseque, al igual que ceramidas, que lo fortalecen. Además, el cabello queda supersedoso, manejable y brilloso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN kerastase Credit: Cortesía Este producto me salvó el cabello durante las vacaciones y contrario a otras ocasiones, evitó que se me saliera y rompiera. La verdad es una mascarilla superefectiva y ahora no puedo vivir sin ella. Es realmente una maravilla. La Nutritiv Mask for Severly Dry Hair, de Kérastase cuesta $58 y la puedes comprar en sephora.com

