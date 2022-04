Además de humectar y combatir las arrugas, esta mascarilla hace que los labios luzcan más rellenos Está compuesta con ingredientes como el ácido hialurónico y agua de coco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es cierto que usar protector solar es lo mejor que puedes hacer por tu piel, como también es totalmente verdad que los aceites faciales llegaron para revolucionar tu rutina de belleza. La piel reacciona cuando la estas tratando bien y le estás dando los cuidados necesarios. Por eso, es muy importante que no olvides lo esencial como quitarte el maquillaje antes de irte a dormir, usar protector solar, al igual que un buen hidratante. Ahora bien, entre tantos cuidados, es importante que no olvides los labios porque es una de las partes de tu rostro que más sufre con el uso de diferentes tipos de labiales, en especial lo que tienen acabado mate. Además de usar un scrub tres veces a la semana, es importante también usar una sheet mask. Y es que más allá de hidratar, tal y como lo hacen los bálsamos de labios, las mascarillas de este tipo ayudan a mantener esa hidratación por más tiempo y también tienen otras funciones. Una excelente es la Pout About It Hydrogel Lip Mask, de Soap & Glory, una mascarilla que tiene varias funciones. Hidrata, suaviza y ayuda a mejorar la apariencia de las líneas de expresión en el área de los labios. Está formulada con ácido hialurónico y agua de coco. Además de que lo labios se mantienen hidratados por hasta seis horas, también lucen más rellenos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mascarilla para los labios Credit: Cortesía Esta es la solución perfecta para tener labios sexys y saludables, y para que cualquier labial que uses luzca mucho mejor. Para mejores resultados úsala por lo menos tres veces a la semana. Cada mascarilla Pout About It Hydrogel Lip Mask, de Soap & Glory cuesta $5 y la puedes encontrar en ulta.com

